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Внешняя политика 24.07.2020 20:34

Азербайджан и Армения должны воздерживаться от необдуманных действий - Медведев

Замглавы Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал Ереван и Баку воздержаться от необдуманных действий.

Медведев в фейсбуке рассказал о вопросах, которые рассматривались на совещании президента РФ с постоянными членами Совбеза, заметив, что внимание было уделено и продолжающемуся обострению на границе Азербайджана и Армении. "Ереван и Баку должны воздерживаться от необдуманных действий", - отметил замглавы Совета безопасности.

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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, МЕДВЕДЕВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]