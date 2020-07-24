Азербайджан и Армения должны воздерживаться от необдуманных действий - Медведев

Замглавы Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал Ереван и Баку воздержаться от необдуманных действий.

Медведев в фейсбуке рассказал о вопросах, которые рассматривались на совещании президента РФ с постоянными членами Совбеза, заметив, что внимание было уделено и продолжающемуся обострению на границе Азербайджана и Армении. "Ереван и Баку должны воздерживаться от необдуманных действий", - отметил замглавы Совета безопасности.