Азербайджан и Армения должны воздерживаться от необдуманных действий - Медведев

Замглавы Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал Ереван и Баку воздержаться от необдуманных действий.
Медведев в фейсбуке рассказал о вопросах, которые рассматривались на совещании президента РФ с постоянными членами Совбеза, заметив, что внимание было уделено и продолжающемуся обострению на границе Азербайджана и Армении. "Ереван и Баку должны воздерживаться от необдуманных действий", - отметил замглавы Совета безопасности.
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