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Дальнее зарубежье 24.07.2020 23:08

Рабочая группа США и РФ обсудит 28 - 30 июля в Вене контроль над вооружениями - госдеп

Представители США и России встретятся 28 - 30 июля в Вене для переговоров на рабочем уровне по контролю над вооружениями, говорится в пресс-релизе госдепа, обнародованном в пятницу.

"Делегация США, включая представителей госдепа, Минобороны и министерства энергетики, а также Совета национальной безопасности отправятся в Вену, Австрия, для участия во встречах 28 - 30 июля рабочей группы США и России", - говорится в документе.

Согласно пресс-релизу, в рамках намерения Вашингтона расширить диалог сторон до "трехстороннего формата" речь пойдет о "ядерной доктрине, боеголовках, транспарентности и контроле за достоверностью данных".

В документе отмечается, что одновременно с этим мероприятием делегация в составе членов госдепа, Минобороны, министерства энергетики и Совета национальной безопасности 27 июля в Вене будет вести переговоры с РФ по поводу безопасности в космосе.

22 июня делегации России и США обсудили в Вене перспективы контроля над вооружениями, включая вопрос о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Делегации сторон возглавляли замглавы МИД РФ Сергей Рябков и Биллингсли. Однако США увязывает судьбу ДСНВ с выполнением ряда условий. В частности, американцы настаивают на подключении к российско-американским консультациям и договоренностям Китая.

В начале июля власти Китая заявили, что не собираются принимать приглашение США начать трехсторонние переговоры с Россией о контроле над вооружениями.

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Тэги: США, РОССИЯ, ВООРУЖЕНИЯ, КОНСУЛЬТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]