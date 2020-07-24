Рабочая группа США и РФ обсудит 28 - 30 июля в Вене контроль над вооружениями - госдеп

Представители США и России встретятся 28 - 30 июля в Вене для переговоров на рабочем уровне по контролю над вооружениями, говорится в пресс-релизе госдепа, обнародованном в пятницу.
"Делегация США, включая представителей госдепа, Минобороны и министерства энергетики, а также Совета национальной безопасности отправятся в Вену, Австрия, для участия во встречах 28 - 30 июля рабочей группы США и России", - говорится в документе.
Согласно пресс-релизу, в рамках намерения Вашингтона расширить диалог сторон до "трехстороннего формата" речь пойдет о "ядерной доктрине, боеголовках, транспарентности и контроле за достоверностью данных".
В документе отмечается, что одновременно с этим мероприятием делегация в составе членов госдепа, Минобороны, министерства энергетики и Совета национальной безопасности 27 июля в Вене будет вести переговоры с РФ по поводу безопасности в космосе.
22 июня делегации России и США обсудили в Вене перспективы контроля над вооружениями, включая вопрос о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Делегации сторон возглавляли замглавы МИД РФ Сергей Рябков и Биллингсли. Однако США увязывает судьбу ДСНВ с выполнением ряда условий. В частности, американцы настаивают на подключении к российско-американским консультациям и договоренностям Китая.
В начале июля власти Китая заявили, что не собираются принимать приглашение США начать трехсторонние переговоры с Россией о контроле над вооружениями.
Баку потребовал от Брюсселя наказать всех виновных в беспорядках перед посольством Азербайджана в Бельгии - МИД
Азербайджан и Армения должны воздерживаться от необдуманных действий - Медведев
Спикер парламента Азербайджана планирует посетить Россию после пандемии
Индия импортировала в июне минимальные почти за 9 лет объёмы нефти
Цены на нефть умеренно снижаются, но могут завершить неделю ростом, Brent - $43,26 за баррель
Продажи новостроек в США в июне взлетели до максимума с июля 2007 года
Россия сняла ограничения на въезд для граждан Великобритании, Турции и Танзании
В Вашингтоне призывают сохранить доступ к Святой Софии для верующих всех религий
ИВ Ленкорани направит около 2 млн манатов на капремонт и благоустройство города
ГААД получит свыше 13 млн манатов на строительство дороги в Габалинском районе
ИВ Кюрдамирского района направит около 1,5 млн манатов на реконструкцию 8 улиц
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
В Баку в преддверии Дня Военно-Морского флота России открылась онлайн-фотовыставка
AccessBank завершил первое полугодие 2020 года с прибылью
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана
Трамп планирует активнее использовать федеральные силы для борьбы с волной беспорядков в США
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб