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Дальнее зарубежье 25.07.2020 10:40

Еврокомиссия приняла пакет мер по восстановлению рынков капитала

Европейская комиссия (ЕК) приняла в пятницу пакет мер по восстановлению рынков капитала, призванный облегчить банковское кредитование домашних хозяйств и предприятий на всей территории ЕС.

"Мы продолжаем наши усилия по оказанию помощи гражданам и предприятиям ЕС в период коронавирусного кризиса и последующего восстановления", - отметил в этой связи зампред ЕК Валдис Домбровскис.

"Сегодняшние целевые поправки помогут нашим предприятиям получить необходимое финансирование и инвестировать в экономику, - продолжал он. - Рынки капитала жизненно важны для восстановления, потому что одного государственного финансирования будет недостаточно, чтобы вернуть нашу экономику в нужное русло".

Пакет является частью общей стратегии ЕК по восстановлению экономики ЕС после кризиса коронавируса. Он предлагает точечные изменения в правилах рынка капитала, которые будут стимулировать больший поток инвестиций в экономику, позволят быстро рекапитализировать компании и увеличат возможности банков финансировать восстановление.

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Тэги: ЕС, КАПИТАЛ, РЫНОК, МЕРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]