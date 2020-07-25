Еврокомиссия приняла пакет мер по восстановлению рынков капитала

Европейская комиссия (ЕК) приняла в пятницу пакет мер по восстановлению рынков капитала, призванный облегчить банковское кредитование домашних хозяйств и предприятий на всей территории ЕС.

"Мы продолжаем наши усилия по оказанию помощи гражданам и предприятиям ЕС в период коронавирусного кризиса и последующего восстановления", - отметил в этой связи зампред ЕК Валдис Домбровскис.

"Сегодняшние целевые поправки помогут нашим предприятиям получить необходимое финансирование и инвестировать в экономику, - продолжал он. - Рынки капитала жизненно важны для восстановления, потому что одного государственного финансирования будет недостаточно, чтобы вернуть нашу экономику в нужное русло".

Пакет является частью общей стратегии ЕК по восстановлению экономики ЕС после кризиса коронавируса. Он предлагает точечные изменения в правилах рынка капитала, которые будут стимулировать больший поток инвестиций в экономику, позволят быстро рекапитализировать компании и увеличат возможности банков финансировать восстановление.