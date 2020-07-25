Microsoft вместе с рядом компаний создала коалицию по переходу к нулевому выбросу СО2

Американская Microsoft Corp. создала коалицию Transform to Net Zero совместно с Mercedes-Benz, Nike Inc., Starbucks Corp., Unilever, Danone, A.P. Moeller-Maersk, Natura & Co. и Wipro.
Она нацелена на оказание помощи бизнесу во всем мире в переходе к нулевому уровню вредных выбросов, сообщается в пресс-релизе Microsoft.
Участники коалиции намерены делиться собственным опытом на пути к достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году, сокращать собственные вредные выбросы во всех звеньях коммерческих и производственно-сбытовых цепочек и взаимодействовать с регулирующими органами для совместного обсуждения инициатив. Также они намерены инвестировать в продукты, услуги и бизнес-модели, которые помогают усилить позитивный эффект.
Microsoft в рамках своей экологической инициативы планирует отказаться от дизельного топлива к 2030 году. Поставщики облачных услуг обычно используют дизельные генераторы резервного питания для непрерывной работы центров обработки данных. Хотя на дизельное топливо приходится менее 1% выбросов, Microsoft разрабатывает новую программу по переходу от углеродного сырья на низкоуглеродные источники топлива, в частности водород и накопители энергии.
В январе этого года Microsoft объявила о планах перейти на отрицательный уровень выброса углерода к 2030 году, устранить последствия углеродных выбросов за все время с момента основания компании в 1975 году, а также об инвестициях в размере $1 млрд в Фонд климатических инноваций.
Первой инвестицией в рамках этого фонда станет вложение Microsoft $50 млн в венчурный фонд Energy Impact Partners (EIP) - глобальную платформу для инноваций в сфере трансформации энергетических и транспортных систем.
Посол Азербайджана в РФ призвал азербайджанцев не поддаваться на провокации армян, действовать "исключительно в рамках правового поля"
Посредники по Карабаху призвали Ереван и Баку готовиться к серьезным предметным переговорам
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в промышленную эксплуатацию в начале 2021г
Среднегодовой рост ВВП Азербайджана в 2021-2023гг составит 3,7% - S&P
S&P подтвердил рейтинги Азербайджана на уровне BB+/B, прогноз - стабильный
ИВ Ленкорани направит около 2 млн манатов на капремонт и благоустройство города
ГААД получит свыше 13 млн манатов на строительство дороги в Габалинском районе
ИВ Кюрдамирского района направит около 1,5 млн манатов на реконструкцию 8 улиц
Тысячи израильтян готовятся выйти на антиправительственную акцию в Иерусалиме
По Техасу в субботу ударит первый в 2020 году ураган - "Ханна"
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
В Баку в преддверии Дня Военно-Морского флота России открылась онлайн-фотовыставка
AccessBank завершил первое полугодие 2020 года с прибылью
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана
Трамп планирует активнее использовать федеральные силы для борьбы с волной беспорядков в США
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб