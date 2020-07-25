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Дальнее зарубежье 25.07.2020 14:07

IKEA открыла в центре Шанхая новый магазин

Шведский ритейлер IKEA открыл в центре Шанхая новый магазин - первый в континентальной части Китая, расположенный в центральном городском районе.

Трехэтажное здание расположено в шанхайском районе Цзинъань, его общая площадь составляет около 3 тыс. квадратных метров, сообщает агентство "Синьхуа".

"Удобное расположение, уникальные визуальные эффекты, цифровые инновационные решения и всесторонний опыт с покупками, едой и социальными мероприятиями послужат потребителям новым свежим опытом в сфере розничной торговли", - сказал вице-президент IKEA China Франсуа Брэнти.

Это очередной шаг в рамках изучения возможностей интеграции каналов онлайн и оффлайн продаж. В марте этого года IKEA запустила флагманский магазин на платформе Tmall китайской корпорации Alibaba и приложение, чтобы лучше удовлетворить спрос китайских потребителей в сфере онлайн-покупок.

IKEA открыла первый магазин в материковой части Китая в 1998 году в Шанхае.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, IKEA, МАГАЗИН, ОТКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]