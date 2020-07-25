IKEA открыла в центре Шанхая новый магазин

Шведский ритейлер IKEA открыл в центре Шанхая новый магазин - первый в континентальной части Китая, расположенный в центральном городском районе.

Трехэтажное здание расположено в шанхайском районе Цзинъань, его общая площадь составляет около 3 тыс. квадратных метров, сообщает агентство "Синьхуа".

"Удобное расположение, уникальные визуальные эффекты, цифровые инновационные решения и всесторонний опыт с покупками, едой и социальными мероприятиями послужат потребителям новым свежим опытом в сфере розничной торговли", - сказал вице-президент IKEA China Франсуа Брэнти.

Это очередной шаг в рамках изучения возможностей интеграции каналов онлайн и оффлайн продаж. В марте этого года IKEA запустила флагманский магазин на платформе Tmall китайской корпорации Alibaba и приложение, чтобы лучше удовлетворить спрос китайских потребителей в сфере онлайн-покупок.

IKEA открыла первый магазин в материковой части Китая в 1998 году в Шанхае.