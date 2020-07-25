Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9716 RUR   0.0238 GBR   2.1644 TRY   0.2485

Цена на нефть

23.07   $/bbl WTI 41.07 -0.83 Brent 43.31 -0.98

Погода в Баку

  ночь день

Регион 25.07.2020 11:20

В Казахстане число зараженных коронавирусом превысило 80 тысяч

За минувшие сутки в Казахстане выявлено еще 1 740 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 924 активных, 816 - бессимптомных, сообщила в субботу межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19.

Всего в стране подтверждено 80 226 случаев. Больше всего инфицированных выявлено городах Алма-Ата (10 318) и Нур-Султан (9 494), а также в Атырауской области (9 866).

За минувшие сутки 1 772 человека в Казахстане выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 вылечились 51 260 человек, 610 умерли.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, ДАННЫЕ


Похожие новости


Казахстан направит свыше $360 млн на борьбу с пандемией COVID-19 - президент Президент Казахстана предупредил правительство о возможных отставках, если ситуация с коронавирусом не улучшиться за две недели Карантин в Казахстане в связи с ухудшением ситуации по COVID-19 планируется ввести сроком на 14 дней с 5 июля - Токаев Правительство Казахстана не выполнило задачи по противодействию COVID-19 - президент Назарбаев заразился коронавирусом, работает дистанционно - пресс-служба Карантин по коронавирусу в Казахстане может быть продлен в мае - президент

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]