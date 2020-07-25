В Казахстане число зараженных коронавирусом превысило 80 тысяч

За минувшие сутки в Казахстане выявлено еще 1 740 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 924 активных, 816 - бессимптомных, сообщила в субботу межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19.
Всего в стране подтверждено 80 226 случаев. Больше всего инфицированных выявлено городах Алма-Ата (10 318) и Нур-Султан (9 494), а также в Атырауской области (9 866).
За минувшие сутки 1 772 человека в Казахстане выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 вылечились 51 260 человек, 610 умерли.
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