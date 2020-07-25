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Дальнее зарубежье 25.07.2020 10:30

Дипломаты покинули консульство КНР в Хьюстоне после приказа закрыться

Китайские дипломаты в пятницу днем освободили здание консульства КНР в американском Хьюстоне (штат Техас) после того, как власти США во вторник дали им 72 часа на закрытие диппредставительства, сообщает Associated Press.

По данным агентства, фургоны с дипломатическими номерами отъехали от здания консульства в 16:00 пятницы по местному времени. Этот день был крайним сроком для закрытия консульства. Затем федеральные агенты США проверили запертые двери консульства. Кроме того, Associated Press пишет о слесаре, который пытался взломать замок на одной из дверей.

Власти США во вторник распорядились закрыть консульство Китая в Хьюстоне в штате Техас, которое, по утверждению Вашингтона, было гнездом китайских шпионов. Официальный представитель госдепа США Морган Ортагус отмечала, что решение о закрытии консульства принято для обеспечения защиты американской интеллектуальной собственности.

Пекин в ответ объявил в пятницу о закрытии генерального консульства США в Чэнду - административном центре провинции Сычуань.

До этого министерство юстиции США предъявило обвинения в краже коммерческих секретов и мошенничеству двум гражданам КНР, которые, по версии следствия, пытались получить доступ к компьютерным сетям американских компаний, работающих над вакциной от коронавируса

Согласно обнародованному 21 июля заключению федеральных прокуроров США, хакеры, которые выкрали в общей сложности конфиденциальных сведений на сумму в сотни миллионов долларов, добывали информацию, которая могла бы представлять ценность для правительства КНР.

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Тэги: США, КИТАЙ, ГЕНКОНСУЛЬСТВО, ЗАКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]