Дипломаты покинули консульство КНР в Хьюстоне после приказа закрыться

Китайские дипломаты в пятницу днем освободили здание консульства КНР в американском Хьюстоне (штат Техас) после того, как власти США во вторник дали им 72 часа на закрытие диппредставительства, сообщает Associated Press.
По данным агентства, фургоны с дипломатическими номерами отъехали от здания консульства в 16:00 пятницы по местному времени. Этот день был крайним сроком для закрытия консульства. Затем федеральные агенты США проверили запертые двери консульства. Кроме того, Associated Press пишет о слесаре, который пытался взломать замок на одной из дверей.
Власти США во вторник распорядились закрыть консульство Китая в Хьюстоне в штате Техас, которое, по утверждению Вашингтона, было гнездом китайских шпионов. Официальный представитель госдепа США Морган Ортагус отмечала, что решение о закрытии консульства принято для обеспечения защиты американской интеллектуальной собственности.
Пекин в ответ объявил в пятницу о закрытии генерального консульства США в Чэнду - административном центре провинции Сычуань.
До этого министерство юстиции США предъявило обвинения в краже коммерческих секретов и мошенничеству двум гражданам КНР, которые, по версии следствия, пытались получить доступ к компьютерным сетям американских компаний, работающих над вакциной от коронавируса
Согласно обнародованному 21 июля заключению федеральных прокуроров США, хакеры, которые выкрали в общей сложности конфиденциальных сведений на сумму в сотни миллионов долларов, добывали информацию, которая могла бы представлять ценность для правительства КНР.
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