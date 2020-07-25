В Армении 383 новых случая COVID-19 за сутки, 10 пациентов скончались

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 383 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 36996, сообщает в субботу единый информационный центр республики.

По данным центра, за сутки скончались 10 пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом достигло 920 человек. "Из них 700 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 220 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.

Выздоровели после коронавируса 26 тыс. 243 человек (+509 за сутки).

За минувшие сутки в Армении проведено 1 тыс. 850 тестов на COVID-19.