РФ в прошлом сезоне экспортировала в Азербайджан 1,4 млн тонн зерна, в новом -10,1 тыс. тонн

Экспорт зерна из РФ по итогам прошлого сезона (с 1 июля 2019 по 30 июня 2020 года) составил 42,331 млн тонн, что на 1,085 млн тонн (на 2,5%) меньше, чем в предыдущем сезоне (43,416 млн тонн), сообщил "Центр агроаналитики". Данные не учитывают экспорт в страны ЕАЭС за июнь и в Иран за октябрь - май.

Экспорт пшеницы из РФ в прошлом сельхозгоду снизился на 5,1% - до 33,496 млн тонн с 35,292 млн тонн в сезоне 2018-2019гг, сообщается в обзоре "Центра агроаналитики". Также сократился экспорт ячменя - на 4,5%, до 4,429 млн тонн. Экспорт кукурузы вырос - на 47%, до 4,115 млн тонн. Поставки прочих культур упали на 55,4%, до 290,7 тыс. тонн.

Российское зерно в сезоне 2019-2020гг наиболее активно вывозилось в Турцию (9,1 млн тонн, что составило 22% от всего объема экспорта), Египет (6,2 млн тонн, 15%), Бангладеш (2,3 млн тонн, 5%), Саудовскую Аравию (1,8 млн тонн, 4%) и Азербайджан (1,4 млн тонн, 3%).

С начала нового сельхозгода - с 1 по 9 июля 2020 года - экспорт зерна из РФ, по предварительным данным ФТС, составил 145,6 тыс. тонн, в том числе за рубеж было отгружено 117,1 тыс. тонн пшеницы, 17,2 тыс. тонн кукурузы, 6,3 тыс. тонн ячменя.

Основными направлениями экспорта стали Турция (56,7 тыс. тонн), Египет (40,7 тыс. тонн), Грузия (13,7 тыс. тонн), Азербайджан (10,1 тыс. тонн) и Литва (7,0 тыс. тонн).

Объем поставок российской пшеницы в Турцию сократился на 78,6 тыс. тонн (на 62,2%) по сравнению с показателем за тот же период в прошлом сезоне, до 47,7 тыс. тонн.