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Дальнее зарубежье 25.07.2020 11:20

Twitter и Facebook заблокировали страницы 16 человек из ближайшего окружения Болсонару за дезинформацию

Социальные сети Twitter и Facebook заблокировали страницы 16 человек из ближайшего окружения президента Бразилии Жаира Болсонару по требованию Верховного суда страны за распространение дезинформации.

"Страница временно заблокирована в Бразилии по требованию суда", - говорится в сообщении Twitter на одной из заблокированных страниц. В Facebook на заблокированных страницах появились схожие надписи: "Содержание этой страницы сейчас недоступно".

При этом в других странах страницы этих людей доступны. Среди них бывший депутат Роберту Джефферсон, бизнесмен Лусиану Ханг, а также ультраправая политическая активистка Сара Винтер.

Верховный суд счел, что страницы этих людей должны быть заблокированы, поскольку они "систематически распространяют ложную информацию, угрозы, клевету и обвинения".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, СОЦСЕТИ, БОЛСОНАРУ, СТОРОННИКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]