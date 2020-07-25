Twitter и Facebook заблокировали страницы 16 человек из ближайшего окружения Болсонару за дезинформацию

Социальные сети Twitter и Facebook заблокировали страницы 16 человек из ближайшего окружения президента Бразилии Жаира Болсонару по требованию Верховного суда страны за распространение дезинформации.
"Страница временно заблокирована в Бразилии по требованию суда", - говорится в сообщении Twitter на одной из заблокированных страниц. В Facebook на заблокированных страницах появились схожие надписи: "Содержание этой страницы сейчас недоступно".
При этом в других странах страницы этих людей доступны. Среди них бывший депутат Роберту Джефферсон, бизнесмен Лусиану Ханг, а также ультраправая политическая активистка Сара Винтер.
Верховный суд счел, что страницы этих людей должны быть заблокированы, поскольку они "систематически распространяют ложную информацию, угрозы, клевету и обвинения".
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