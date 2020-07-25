За сутки выявлено 5,8 тыс. заболевших коронавирусом в России, умерли 146 человек - оперштаб

За сутки в России выявлено 5,8 тыс. заболевших коронавирусом, умерли 146 человек, выздоровели 8,3 тыс человек, сообщает оперштаб.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 5871 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1471 (25,1%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении оперштаба в субботу

В Москве выявлено 648 заболевших.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 806720 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наименьшие темпы прироста - в Московской области (0,2%), Москве, Калужской, Липецкой областях, Кабардино-Балкарской республике, Забайкальском крае (по 0,3%).

За последние сутки подтверждено 146 летальных случаев, связанных с коронавирусом.

За весь период по России умерли 13 192 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 8 366 человека, из них 561 - в Москве. За весь период выписано по выздоровлению по России - 597 140 человек.