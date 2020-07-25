S&P подтвердил рейтинги Азербайджана на уровне BB+/B, прогноз - стабильный

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Азербайджана в иностранной и местной валютах на уровне "BB+/В", сохранив "стабильный" прогноз, говорится в пресс-релизе агентства.

"Несмотря на резкое снижение экономической активности, связанное с пандемией COVID-19 и снижением цен на углеводороды, фискальные и внешние позиции Азербайджана остаются одними из самых сильных среди суверенных государств, которые мы оцениваем в категории "ВВ". Значительные ликвидные государственные активы, прогнозируемые в среднем около 85% ВВП в 2020-2023 годах, будут и впредь обеспечивать защиту от внешних потрясений", - подчеркивается в пресс-релизе, сообщает "Интерфакс-Азербайджан".

Однако, рейтинги, по-прежнему, ограничены все еще слабой институциональной эффективностью, небольшой и концентрированной экономической базой с умеренной тенденцией роста, ограниченной гибкостью денежно-кредитной политики.

"Прогноз "Стабильный" отражает наши ожидания, что, несмотря на более низкие цены на углеводороды и экономический спад в 2020 году, рост возобновится со следующего года и предотвратит существенное ухудшение финансовых и внешних позиций Азербайджана. Тем не менее, мы ожидаем, что экономика Азербайджана будет расти незначительно в среднесрочной перспективе по сравнению со странами с аналогичным уровнем экономического развития. Мы полагаем, что де-факто привязка обменного курса маната к доллару США сохранится при поддержке значительных внешних активов правительства", - подчеркивает агентство.

По оценкам агентства, с целью смягчения негативного воздействия COVID-19 на домашние хозяйства, малый бизнес и сектор услуг, власти Азербайджана приняли пакет поддержки в размере 3,5 млрд манатов (около $2,01 млрд или около 4,2% ВВП в 2019 году).

В S&P считают, что сильные позиции Азербайджана в отношении фискальных и внешних чистых активов (акций) останутся основными сильными сторонами рейтинга.

"Ввиду резкого сокращения экспорта углеводородов, мы прогнозируем, что бюджетные и внешние счета Азербайджана будут иметь большой дефицит в 2020 году, но улучшатся до профицита в 2022-2023гг. Мы предполагаем, что, несмотря на давление девальвации, Азербайджан сохранит фактическую привязку маната к доллару США", - указывает агентство.

В пресс-релизе отмечается, что более 40% ВВП, 50% государственных доходов и более 90% экспорта Азербайджана формируются за счет нефтегазового сектора. "Это делает экономику и кредитный профиль страны уязвимыми при резкой нестабильности цен на нефть и мирового спроса. Из-за существенного сокращения экспорта углеводородов мы ожидаем, что сальдо счета текущих операций будет иметь дефицит в размере около 6,3% ВВП в 2020 году, но вернется к среднему профициту около 4% ВВП в 2021-2023гг, что будет поддержано восстановлением цен на углеводороды и постепенным увеличением добычи сырой нефти. Запуск газового проекта Шах-Дениз-II и его расширение в течение следующих нескольких лет также должны поддержать внешние показатели", - считают аналитики агентство.

В S&P полагают, что кредитные рейтинги Азербайджана могут быть понижены в случае ухудшения экономических показателей, более медленного восстановления экономики, чем прогнозируется.

"Рейтинги Азербайджана могут быть улучшены, при более значительном росте внешних активов, чем мы прогнозируем. Повышение рейтинга также возможно, если правительство разработает и осуществит реформы, направленные на устранение некоторых структурных препятствий в Азербайджане, таких как ограниченная диверсификация экономики и существенные ограничения эффективности денежно-кредитной политики", - говорится в пресс-релизе S&P.

Н.Аббасова