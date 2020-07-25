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Дальнее зарубежье 25.07.2020 12:30

В Южной Корее выявили рекордно высокое суточное число заражений COVID-19 за четыре месяца

В Южной Корее зарегистрировали более 100 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 за сутки, это самое высокое число зараженных, выявленное в течение 24 часов, с начала апреля, передают южнокорейские СМИ.

Так, по данным центра по контролю и предотвращению заболеваний, за последние сутки в стране выявили 113 новых случаев коронавируса, из них 86 - привезенные в страну. При этом на российском судне, которое пришвартовалось в Пусане 8 июля, за последние сутки выявлено 34 новых случаев заражения. В целом, начиная с июня Южная Корея, выявила около 80 случаев заражения коронавирусом, связанных с восьмью российскими кораблями, пришвартованными в южнокорейских портах.

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в стране возросло до 14 тыс. человек.

В пятницу сообщалось, что COVID-19 выявлен у, по меньшей мере, 32 российских моряков с рыболовецкого судна, пришвартованного в порту южнокорейского города Пусан. Судно под российским флагом вошло в южнокорейский порт в начале июля. Власти провели на борту карантинную проверку, но первоначально признаков вируса ни у кого из членов экипажа обнаружено не было.

Правительство Южной Кореи рассматривает возможность включения России в список стран с повышенным риском в связи с коронавирусом, в отношении граждан которых действуют усиленные проверки. В этот список уже внесены Бангладеш, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Филиппины и Узбекистан. Приезжающие из этих стран в Южной Корею должны иметь при себе справку об отрицательном результате анализа на коронавирус.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]