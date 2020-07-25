Среднегодовой рост ВВП Азербайджана в 2021-2023гг составит 3,7% - S&P

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует падение ВВП Азербайджана в 2020 году на уровне 6,9% из-за коронавируса COVID-19 и более низких цен на нефть, среднегодовой рост ВВП в 2021-2023гг составит 3,7%.

S&P в апреле падение ВВП Азербайджана в 2020 году прогнозировало на уровне 6,6% из-за коронавируса COVID-19 и более низких цен на нефть.

Согласно опубликованным обновленным оценкам агентства, рост ВВП Азербайджана в 2021 году составит 2,9% (апрельский прогноз - 2,6%), в 2022 году - 5%, в 2023 году - 3%, сообщает агентство "Интерфакс-Азербайджан".

"Мы ожидаем, что экономическая активность постепенно восстановится с 2021 года, при этом рост ВВП в среднем составит 3,7% за 2021-2023 годы. Рост будет поддерживаться восстановлением внутреннего потребления, чему способствуют фискальные стимулы и увеличение экспорта углеводородов. Начальная фаза крупного месторождения газа Шах-Дениз II была начата в июле 2018 года, и с тех пор азербайджанский газ поставляется в Турцию. Мы ожидаем, что экспорт газа будет постепенно расти, когда проект достигнет полной мощности в течение следующих четырех-пяти лет. Мы ожидаем, что азербайджанский газ поступит в Европу после третьего квартала 2020 года, что должно укрепить более широкую экономическую динамику", - подчеркивается в сообщении агентства.

S&P ожидает, что Азербайджан после апреля 2022 года сможет достигнуть показателей добычи нефти, которые имели место на конец 2019 года.

При этом номинальный объем ВВП в 2020 году составит $38 млрд, в 2021г - $44 млрд, в 2022г - $48 млрд и в 2023г - $51 млрд.

По оценкам агентства, Азербайджан обладает сильным внешним балансом, значительными иностранными активами, накопленными в Государственном нефтяном фонде (ГНФАР).

По оценкам агентства дефицит платежного баланса в 2020 году составит 6,3% ВВП, который сменится профицитом в 2021-2023гг: в 2021г - 0,6% ВВП, в 2022гг - 5,5% ВВП, в 2023г - 6,3% ВВП.

Профицит Азербайджана во внешней торговле в 2020 году по прогнозам агентства составит 5,8% ВВП, в 2021г - 10,7% ВВП, в 2022г - 14,5% ВВП, в 2023г - 15,4% ВВП.

По оценкам S&P в 2020 году инвестиции в экономику Азербайджана составят 23,5% ВВП, в 2021г - 22% ВВП, в 2022г - 20,6% ВВП, в 2023г - 20,1% ВВП.

S&P ожидает, что средний курс маната по отношению к доллару США на период до 2024 года останется без изменений - 1,7 AZN/$1.

Правительство Азербайджана на 2020 год прогнозировало рост ВВП на уровне 3%. Однако, в настоящее время правительство ожидает незначительный спад ВВП по итогам 2020 года из-за коронавируса COVID-19. Обновленных прогнозов правительство Азербайджана пока не публиковало.

При этом по оценкам всех международных финансовых институтов в 2020 году экономику Азербайджана ожидает спад. В частности, Всемирный банк прогнозирует спад на уровне 2,6% (рост в 2021г на 2,2%), Международный валютный фонд - спад на 2,2% (рост в 2021г на 0,7%), Азиатский банк развития - 0,1% (рост в 2021г на 1,2%), Европейский банк реконструкции и развития - 3% (в 2021г - рост на 3%).

В 2019 году рост ВВП Азербайджана составил 2,2%.

Н.Аббасова