Посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы призвал азербайджанцев, проживающих в России, не поддаваться на провокации со стороны армян и соблюдать российские законы.

"Вы живете в России, многие из Вас являются гражданами этой Великой страны. Прошу Вас, соблюдайте законы и правила, которые здесь есть. В условиях пандемии берегите себя для нашей справедливой борьбы, не нарушая законов, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, поскольку у нас с Вами единая цель - защита Родины, восстановление ее территориальной целостности и исторической правды", - говорится в обращении посла, которое поступило в агентство "Интерфакс-Азербайджан".

Бюльбюль оглы призвал азербайджанцев быть вместе, "чтобы дать достойный отпор провокациям", но при этом не опускаться на уровень уличных драк. "Наша борьба должна вестись исключительно в рамках правового поля", - заявил посол.

Дипломат также подчеркнул, что в нынешних условиях основной задачей является объединение и "требование справедливого расследования актов насилия против азербайджанцев, а также привлечение виновных к ответственности".

Н.Аббасова