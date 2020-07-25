Посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы призвал азербайджанцев, проживающих в России, не поддаваться на провокации со стороны армян и соблюдать российские законы.
"Вы живете в России, многие из Вас являются гражданами этой Великой страны. Прошу Вас, соблюдайте законы и правила, которые здесь есть. В условиях пандемии берегите себя для нашей справедливой борьбы, не нарушая законов, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, поскольку у нас с Вами единая цель - защита Родины, восстановление ее территориальной целостности и исторической правды", - говорится в обращении посла, которое поступило в агентство "Интерфакс-Азербайджан".
Бюльбюль оглы призвал азербайджанцев быть вместе, "чтобы дать достойный отпор провокациям", но при этом не опускаться на уровень уличных драк. "Наша борьба должна вестись исключительно в рамках правового поля", - заявил посол.
Дипломат также подчеркнул, что в нынешних условиях основной задачей является объединение и "требование справедливого расследования актов насилия против азербайджанцев, а также привлечение виновных к ответственности".
Н.Аббасова
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