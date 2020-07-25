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Внешняя политика 25.07.2020 12:57

Посол Азербайджана в РФ призвал азербайджанцев не поддаваться на провокации армян, действовать "исключительно в рамках правового поля"

Посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы призвал азербайджанцев, проживающих в России, не поддаваться на провокации со стороны армян и соблюдать российские законы.

"Вы живете в России, многие из Вас являются гражданами этой Великой страны. Прошу Вас, соблюдайте законы и правила, которые здесь есть. В условиях пандемии берегите себя для нашей справедливой борьбы, не нарушая законов, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, поскольку у нас с Вами единая цель - защита Родины, восстановление ее территориальной целостности и исторической правды", - говорится в обращении посла, которое поступило в агентство "Интерфакс-Азербайджан".

Бюльбюль оглы призвал азербайджанцев быть вместе, "чтобы дать достойный отпор провокациям", но при этом не опускаться на уровень уличных драк. "Наша борьба должна вестись исключительно в рамках правового поля", - заявил посол.

Дипломат также подчеркнул, что в нынешних условиях основной задачей является объединение и "требование справедливого расследования актов насилия против азербайджанцев, а также привлечение виновных к ответственности".

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РФ, ПОСОЛ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]