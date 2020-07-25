МВД РФ сообщает о задержании в Москве 9 участников конфликта между гражданами Армении и Азербайджана

Девять участников армяно-азербайджанского конфликта задержаны в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе московского главка МВД.

"Сотрудниками полиции задержаны девять человек по подозрению в совершении противоправных деяний", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что 24 июля в Москве произошли конфликтные ситуации между гражданами, в одной из которых мужчине причинены телесные повреждения, а также повреждено остекление магазина.

"В другом случае неизвестные разбили стекла в зданиях кафе и автомойки, расположенных в ЗАО, в результате чего один из посетителей травмирован осколками стекла. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 (хулиганство) УК РФ", - сказали в МВД.

В ведомстве добавили, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и задержания подозреваемых.

"В соответствии с миграционным законодательством Российской Федерации в отношении иностранных граждан могут быть приняты меры, связанные с установлением временного ограничения на въезд в Российскую Федерацию сроком на пять лет",- подчеркнули в ведомстве добавив, что полиция будет незамедлительно пресекать любые проявления групповых нарушений общественного порядка.

Ранее более 25 человек были задержаны в московском Марьино из-за серии разбоев и хулиганств. Участниками потасовок стали выходцы из Армении и Азербайджана.

Кроме того, вечером в пятницу в кафе в Саларьево на юго-западе города произошел еще один конфликт армян и азербайджанцев. В здании были разбиты стекла.