30 июля в Киргизии будет днем национального траура по погибшим из-за COVID-19

В Киргизии будет объявлен день национального траура по умершим от коронавируса, сообщает в субботу пресс-служба президента страны.
"30 июля будет объявлен днем национального траура по всей стране. Будет издан соответствующий указ", - заявил президент страны Сооронбай Жээнбеков в интервью радиостанции "Биринчи радио", распространенном его пресс-службой.
Глава государства еще раз выразил соболезнования семьям погибших соотечественников.
По последним данным, в Киргизии зарегистрировано более 32 тыс. случаев заражения коронавирусом, 1 тыс. 249 человек скончались, более 19 тыс. человек выздоровели.
11 мая в Киргизии был отменен режим чрезвычайного положения, введенный в городах и регионах страны из-за распространения коронавируса COVID-19. Режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать.
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