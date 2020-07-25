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Дальнее зарубежье 25.07.2020 14:50

30 июля в Киргизии будет днем национального траура по погибшим из-за COVID-19

В Киргизии будет объявлен день национального траура по умершим от коронавируса, сообщает в субботу пресс-служба президента страны.

"30 июля будет объявлен днем национального траура по всей стране. Будет издан соответствующий указ", - заявил президент страны Сооронбай Жээнбеков в интервью радиостанции "Биринчи радио", распространенном его пресс-службой.

Глава государства еще раз выразил соболезнования семьям погибших соотечественников.

По последним данным, в Киргизии зарегистрировано более 32 тыс. случаев заражения коронавирусом, 1 тыс. 249 человек скончались, более 19 тыс. человек выздоровели.

11 мая в Киргизии был отменен режим чрезвычайного положения, введенный в городах и регионах страны из-за распространения коронавируса COVID-19. Режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИРГИЗИЯ, КОРОНАВИРУС, УМЕРШИЕ, ТРАУР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]