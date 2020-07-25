30 июля в Киргизии будет днем национального траура по погибшим из-за COVID-19

В Киргизии будет объявлен день национального траура по умершим от коронавируса, сообщает в субботу пресс-служба президента страны.

"30 июля будет объявлен днем национального траура по всей стране. Будет издан соответствующий указ", - заявил президент страны Сооронбай Жээнбеков в интервью радиостанции "Биринчи радио", распространенном его пресс-службой.

Глава государства еще раз выразил соболезнования семьям погибших соотечественников.

По последним данным, в Киргизии зарегистрировано более 32 тыс. случаев заражения коронавирусом, 1 тыс. 249 человек скончались, более 19 тыс. человек выздоровели.

11 мая в Киргизии был отменен режим чрезвычайного положения, введенный в городах и регионах страны из-за распространения коронавируса COVID-19. Режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать.