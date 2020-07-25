Евросоюз и ВОЗ передали Грузии 1,5 млн средств индивидуальной защиты для борьбы с COVID-19

Европейский союз и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в субботу предоставили Грузии большую партию защитного оборудования для персонала, участвующего в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19.
Как заявила на церемонии передачи груза глава Минздрава Екатерина Тикарадзе, Грузия получила до 1,5 миллиона единиц средств индивидуальной защиты: это 5 000 лицевых щитов, 13 200 защитных очков, 30 000 изоляционных халатов, 1 000 000 медицинских масок и 328 000 респираторов.
По словам Тикарадзе, поддержка Европейского союза и ВОЗ в борьбе с пандемией имеет решающее значение, и предоставленная ныне помощь является одной из самых крупных контрибуций, которые получила Грузия в этот трудный период.
Полученная Грузией помощь является частью выделенных республике Евросоюзом 400 млн евро для защиты уязвимых групп населения и преодоления экономических последствий COVID-19.
По последним данным, в стране официально зафиксировано 1117 зараженных коронавирусом, из них выздоровели 917, скончались 16 человек. Под наблюдением врачей в стационарах остаются 302 пациентов, в режиме карантина находятся 6 тыс. 183 человека.
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