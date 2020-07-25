Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9716 RUR   0.0238 GBR   2.1644 TRY   0.2485

Цена на нефть

23.07   $/bbl WTI 41.07 -0.83 Brent 43.31 -0.98

Погода в Баку

  ночь день

Регион 25.07.2020 15:48

Евросоюз и ВОЗ передали Грузии 1,5 млн средств индивидуальной защиты для борьбы с COVID-19

Европейский союз и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в субботу предоставили Грузии большую партию защитного оборудования для персонала, участвующего в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19.

Как заявила на церемонии передачи груза глава Минздрава Екатерина Тикарадзе, Грузия получила до 1,5 миллиона единиц средств индивидуальной защиты: это 5 000 лицевых щитов, 13 200 защитных очков, 30 000 изоляционных халатов, 1 000 000 медицинских масок и 328 000 респираторов.

По словам Тикарадзе, поддержка Европейского союза и ВОЗ в борьбе с пандемией имеет решающее значение, и предоставленная ныне помощь является одной из самых крупных контрибуций, которые получила Грузия в этот трудный период.

Полученная Грузией помощь является частью выделенных республике Евросоюзом 400 млн евро для защиты уязвимых групп населения и преодоления экономических последствий COVID-19.

По последним данным, в стране официально зафиксировано 1117 зараженных коронавирусом, из них выздоровели 917, скончались 16 человек. Под наблюдением врачей в стационарах остаются 302 пациентов, в режиме карантина находятся 6 тыс. 183 человека.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ЕС, ВОЗ, ПОМОЩЬ


Похожие новости


ЕC выделит Грузии 250 млн евро на борьбу с коронавирусом Covid-19 и его последствиями Евросоюз выделил Грузии 46 млн евро на реформы Президент Грузии призывает ЕС к более активному участию в женевском процессе по Южному Кавказу Зурабишвили: выбор союзников и партнеров - суверенное право Грузии Премьер Грузии заявил, что страну ждет еще много реформ на пути евроинтеграции Зурабишвили довольна первым визитом в Брюссель

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]