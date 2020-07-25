Выходцы с Кавказа вновь подрались в Москве

Сотрудники правоохранительных органов в субботу приступили к проверке информации об очередной массовой драке между армянами и азербайджанцами на юго-востоке Москвы.

"На юге Москвы, по улице Маршала Захарова, дом 20, происходит массовая драка молодых людей, предположительно выходцев из Армении и Азербайджана. Полиция проверяет эту информацию", - сказал "Интерфаксу" информированный источник.