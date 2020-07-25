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ТЭК 25.07.2020 15:30

Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в промышленную эксплуатацию в начале 2021г

Пусконаладочные работы, необходимые для начала физического пуска, завершаются на первом энергоблоке БелАЭС, полностью в промышленную эксплуатацию он будет введен в первом квартале 2021 года, сообщил министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.

"В рамках этого этапа в реактор постепенно загрузят 163 тепловыделяющие сборки с ядерным топливом с последующим набором мощности реакторной установки. После этого начнется энергетический пуск энергоблока: будут выработаны и переданы в энергосистему страны первые киловатт-часы с атомной электростанции. За этим последуют опытно-промышленная эксплуатация с постепенным выходом на проектную мощность и комплексное апробирование первого энергоблока на номинальной мощности. Полностью в промышленную эксплуатацию его планируется ввести в первом квартале 2021 года", - сказал Каранкевич в интервью изданию "СБ. Беларусь Сегодня".

По словам министра, параллельно продолжаются работы по интеграции БелАЭС в энергосистему страны. "Это строительство 800 мегаватт высокоманевренных пиково-резервных источников и сооружение на крупных электростанциях и котельных электрокотлов суммарной мощностью 916 мегаватт. Реализованы проекты строительства и реконструкции 1700 километров высоковольтных линий электропередачи, что позволяет обеспечить поставку электроэнергии со станции в любой регион страны", - сообщил Каранкевич.

Он заверил, что работа на всех этапах проекта выполнялась в строгом соответствии с техническими программами, в тесном взаимодействии с МАГАТЭ. "Безусловным приоритетом при этом была и остается безопасность", - добавил глава Минэнерго.

Строительно-монтажные работы на первом энергоблоке БелАЭС выполнены на 98%, его физический пуск планируется в августе. Ядерное топливо уже доставлено на площадку АЭС. "В августе мы планируем начать важный этап сооружения АЭС - загрузку ядерного топлива в реактор и переход к физическому пуску, а впоследствии и к энергетическому пуску", - сообщил директор департамента по ядерной энергетике Минэнерго Беларуси Василий Полюхович.

Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Минэнерго республики сообщало, что планируется обеспечить ввод в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС в течение 2020 года, в том числе, физпуск - в августе, второго - в 2021 году. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, АЭС, ЭНЕРГОБЛОК, ЭКСПЛУАТАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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