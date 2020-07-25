В Белоруссии за сутки выявлено 156 случаев коронавируса, шесть пациентов скончались

В Белоруссии по состоянию на 25 июля зарегистрированы 67 тыс. человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве.
Прирост за последние сутки составил 156 случаев против 158 за предыдущие сутки.
"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 530 (на 24 июля - 524) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.
Там также сообщили, что на 25 июля выздоровели и выписаны 60 тыс. 92 пациента (на 24 июля - 59 тыс. 755), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Таким образом, прирост за сутки составил 337 человек.
По данным Минздрава, всего проведено 1 млн 241 тыс. 624 теста на коронавирусную инфекцию.
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