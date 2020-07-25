Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9716 RUR   0.0238 GBR   2.1644 TRY   0.2485

Цена на нефть

23.07   $/bbl WTI 41.07 -0.83 Brent 43.31 -0.98

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 25.07.2020 17:15

В Англии возобновляют работу бассейны и спортзалы после перерыва из-за COVID-19

В Англии в субботу возобновляют деятельность бассейны, танцевальные студии и спортзалы после перерыва в несколько месяцев из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщает Sky News.

Деятельность спортивных учреждений разрешено возобновить только при соблюдении строгих правил гигиены, а также от них требуют обеспечить для посетителей возможность сохранять социальную дистанцию. На практике это означает, что в клубы будут пускать меньше людей, чем они могут вместить, а также то, что на групповые тренировки будут принимать меньше желающих единовременно.

Эксперты в области здравоохранения и физкультуры советуют британцам, которые пойдут заниматься спортом, не перегружать организм, который был лишен полноценной физической нагрузки в период пандемии. Они призывают людей начинать тренироваться осторожно, работать с меньшим весом в спортзале, чем до перерыва, бегать и плавать медленнее и не стремиться мгновенно вернуть свои прежние показатели.

Накануне премьер Британии Борис Джонсон призвал британцев избавляться от лишнего веса, поскольку ожирение является отягчающим фактором для тех, кто заражен коронавирусом. Люди с лишним весом переносят COVID-19 тяжелее, чем те, у кого нет таких проблем. Сам Джонсон, который переболел вирусом в тяжелой форме заявил, что продолжает худеть благодаря физическим упражнениям и диете.

По данным канала, как минимум треть подобных учреждений не возобновят работу в субботу из-за финансовых трудностей. К концу года в Англии, Шотландии и Уэльсе могут закрыться порядка 1,3 тыс. спортзалов и бассейнов, и это может означать потерю порядка 58 тыс. рабочих мест, отмечает канал. В Шотландии и в Уэльсе спортзалы пока закрыты

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОРОНАВИРУС, СПОРТЗАЛЫ, ОГРАНИЧЕНИЯ


Похожие новости


Британский премьер признал, что в начале эпидемии коронавируса в стране были сделаны ошибки Джонсон ожидает возвращения Британии в нормальный ритм жизни к Рождеству British Airways готовится к продаже произведений искусства из своей коллекции В Великобритании число смертей людей с коронавирусом превысило 50 тыс Число жертв коронавируса в Британии превысило 50 тыс Глава МВД Великобритании подтвердила, что прибывающим в страну придется уйти на двухнедельный карантин

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]