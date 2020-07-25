В Англии возобновляют работу бассейны и спортзалы после перерыва из-за COVID-19

В Англии в субботу возобновляют деятельность бассейны, танцевальные студии и спортзалы после перерыва в несколько месяцев из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщает Sky News.

Деятельность спортивных учреждений разрешено возобновить только при соблюдении строгих правил гигиены, а также от них требуют обеспечить для посетителей возможность сохранять социальную дистанцию. На практике это означает, что в клубы будут пускать меньше людей, чем они могут вместить, а также то, что на групповые тренировки будут принимать меньше желающих единовременно.

Эксперты в области здравоохранения и физкультуры советуют британцам, которые пойдут заниматься спортом, не перегружать организм, который был лишен полноценной физической нагрузки в период пандемии. Они призывают людей начинать тренироваться осторожно, работать с меньшим весом в спортзале, чем до перерыва, бегать и плавать медленнее и не стремиться мгновенно вернуть свои прежние показатели.

Накануне премьер Британии Борис Джонсон призвал британцев избавляться от лишнего веса, поскольку ожирение является отягчающим фактором для тех, кто заражен коронавирусом. Люди с лишним весом переносят COVID-19 тяжелее, чем те, у кого нет таких проблем. Сам Джонсон, который переболел вирусом в тяжелой форме заявил, что продолжает худеть благодаря физическим упражнениям и диете.

По данным канала, как минимум треть подобных учреждений не возобновят работу в субботу из-за финансовых трудностей. К концу года в Англии, Шотландии и Уэльсе могут закрыться порядка 1,3 тыс. спортзалов и бассейнов, и это может означать потерю порядка 58 тыс. рабочих мест, отмечает канал. В Шотландии и в Уэльсе спортзалы пока закрыты