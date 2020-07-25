Турция сочла враждебной реакцию Греции на мусульманскую молитву в соборе Святой Софии

Турция в субботу раскритиковала реакцию Греции на первую за 90 лет мусульманскую молитву в соборе Святой Софии, которую турецкое руководство объявило мечетью, сообщили западные и турецкие СМИ.
По словам представителя МИД Турции Хами Аксоя, реакция Афин на молитву в соборе Святой Софии "еще раз показала враждебность Греции по отношению к исламу и Турции".
По мнению Анкары, руководство Греции провоцирует греческую общественность на враждебность по отношению к Турции. Аксой назвал греков "испорченными детьми Европы, которые не могут принять повторного поражения в Айя-Софии".
МИД Греции в ответ на эти слова выпустил комментарий, в котором обвинил Турцию в религиозном фанатизме.
"Международное сообщество 21 века шокировано наблюдением за религиозным и националистическим фанатическим сумбуром в современной Турции", - цитирует заявление греческая газета "Катимерини".
Премьер Греции Кириакос Мицотакис накануне заявил, что мусульманская молитва в соборе Святой Софии - "не показатель силы, а доказательство слабости" Турции.
Накануне в соборе произошла первая с 1934 года коллективная мусульманская молитва, в которой принял участие президент страны Реджеп Эрдоган.
Собор Святой Софии был построен во времена Византийской империи и считается одним из самых значимых памятников византийской культуры и зодчества. Во времена Византии он был расположен в центре Константинополя рядом с императорским дворцом. Долгое время собор был крупнейшим храмом в христианском мире - до возведения собора Святого Петра в Риме.
В 1453 году город захватили османы и обратили собор в мечеть. Он оставался мечетью несколько столетий до того, как основатель нынешней Турции Кемаль Ататюрк сделал его музеем в 1935 году. В июле 2020 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об изменении статуса собора и объявил его мечетью. Это решение раскритиковали во всем мире. 6 июля патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил со специальным заявлением, в котором призвал сохранить музейный статус собора Святой Софии. Глава католической церкви, папа Римский Франциск осудил решение Анкары. "Я думаю о Святой Софии, и я чрезвычайно опечален", - сказал понтифик на мессе в Ватикане.
В Вашингтоне призвали сохранить доступ к Святой Софии для верующих всех религий и осудили тот факт, что Турция не придает значения мнению меньшинств в своей стране. В ЕС также выразили негодование и разочарование превращением собора Святой Софии в мечеть. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что решение Турции сделать комплекс Святой Софии в Стамбуле мечетью возродит разногласия в религиозных сообществах и подорвет усилия к диалогу, которые предпринимает Евросоюз.
В ЮНЕСКО выразили сожаление в связи с решением турецких властей изменить статус собора с музейного на объект религиозного культа. С 1985 года собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Турции в ответ на критику заявили, что это внутреннее дело страны, которое не касается других государств, и на их мнение Анкара в этом вопросе ориентироваться не намерена.
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