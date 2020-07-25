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Происшествия 25.07.2020 16:00

Полиция пресекла стычку азербайджанцев и армян на границе Петербурга и Ленинградской области

Сотрудникам правоохранительных органов Петербурга и Ленинградской области удалось пресечь столкновение между представителями азербайджанской и армянской диаспор, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

Как стало известно полицейским, вечером 23 июля выходцы из Азербайджана решили встретиться у Большого Обуховского моста (граница Петербурга и Ленинградской области) с уроженцами Армении, ожидалось до 50 человек. "Правоохранители обеспокоились, что мероприятие в связи с обострением армяно-азербайджанского конфликта может перерасти в массовые беспорядки", - пояснил источник.

По его данным, перед встречей около 40 азербайджанцев собрались в ресторане деревни Новосаратовка Всеволожского района. Туда пришли и полицейские.

"У собравшихся проверили документы, а затем в рамках профилактического мероприятия 25 человек доставили в полицию. Также у них осмотрели телефоны, а в телефонах обнаружили видеообращение в поддержку граждан Азербайджана, записанное в этом ресторане", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в отношении одного из активных участников собрания составлен административный протокол за нарушение режима пребывания на территории РФ (часть 2 статьи 18.8 КоАП РФ), остальным вменили мелкое хулиганство (часть 1 статьи 20.2 КоАП РФ). Также с представителем азербайджанской диаспоры провели беседу о недопустимости нарушения общественного порядка.

По словам другого источника агентства, в ночь на субботу по данному факту возбуждено уголовное дело о разжигании межнациональной розни (статья 282 УК РФ). "Один человек задержан в порядке 91-й статьи УПК РФ", - уточнил он.

Официальным комментарием по данной ситуации "Интерфакс" не располагает.

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Тэги: РОССИЯ, ПЕТЕРБУРГ, ДИАСПОРЫ, КОНФЛИКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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