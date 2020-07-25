В Азербайджане за сутки выявлен 321 новый случай COVID-19, 8 человек скончались

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 321 человека, сообщает оперативный штаб.

"В тоже время выздоровело 535 человек", - подчеркивает штаб.

Оперштаб сообщает, что за сутки скончались 8 человек, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.

Таким образом, общее число зараженных достигло 29 633, число вылечившихся - 22 082, скончавшихся- 408.

"В настоящее время в больницах специального режима находятся 7,143 тыс. человек", - подчеркивает штаб.

За прошедшие сутки в стране было проведено 8,433 тыс. тестов на коронавирус, всего проведено 676,252 тыс. тестов.

Н.Аббасова