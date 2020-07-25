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Здравоохранение 25.07.2020 16:48

Медперсонал в Баку за амбулаторно-поликлиническую помощь больным COVID-19 получит надбавки к зарплате за июль-сентябрь

Медицинские работники специальных амбулаторий, созданных при Главном управлении здравоохранения Баку, получат временные надбавки к зарплате за оказание амбулаторно-поликлинической помощи больным коронавирусом COVID-19.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, надбавки медработникам будут выплачиваться в период с 1 июля по 1 октября в трехкратном размере их ежемесячной зарплаты.

Как сообщалось, по состоянию на 25 июля 2020 года в Азербайджане зафиксировано 29 633 зараженных коронавирусом. При этом 22 082 человек вылечились, 408 - скончались. На лечении находятся 7,143 тыс. человек.

Н.Аббаасова

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МЕДПЕРСОНАЛ, ЗАРПЛАТА, НАДБАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]