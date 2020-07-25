Болсонару заявил, что больше не заражен COVID-19

Президент Бразилии Жаир Болсонару в субботу заявил, что сдал отрицательный тест на коронавирус.
"ПЦР на Sars-Cov 2: отрицательный. Доброе утро всем", - написал он в фейсбуке, прикрепив к записи фотографию, на которой он улыбается и показывает большой палец вверх.
Болсонару не написал, когда именно он сделал новый тест. Этот тест уже четвертый по счету, ранее на этой неделе он сдал третий тест, который показал положительный результат. Бразильский президент заболел коронавирусом в начале июля.
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