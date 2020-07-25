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Дальнее зарубежье 25.07.2020 18:50

По Техасу в субботу ударит первый в 2020 году ураган - "Ханна"

Национальный ураганный центр США предупредил о том, что в субботу на штат Техас обрушится первый в этом году ураган, передает CBC News.

Ураган "Ханна" движется со скоростью 120 км в час. Ожидается, что он принесет с собой ливни, мощные ветры, штормовые волны, не исключается и торнадо. По данным канала, он обрушится на штат после полудня или вечером. Метеорологи предупреждают, что в ночь на воскресенье может выпасть от 152 до 300 мм осадков.

Ураган "Ханна" сформировался в Атлантическом океане как тропический шторм, и затем усилился до урагана. И это только один из трех крупных тропических штормов, о которых в субботу сообщает американский ураганный центр.

Еще один тропический шторм под названием "Гонсало" подходит к Карибскому бассейну. Он движется со скоростью 28 км в час на запад. Во время шторма может выпасть от 25 до 76 мм осадков. Ожидается, что примерно в ночь на понедельник он рассеется.

Кроме того, к Гавайским островам приближается шторм "Дуглас", метеорологи полагают, что он пройдет поблизости северной части Большого острова и может вызвать оползни.

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Тэги: США, УРАГАНЫ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]