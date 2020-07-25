Национальный ураганный центр США предупредил о том, что в субботу на штат Техас обрушится первый в этом году ураган, передает CBC News.
Ураган "Ханна" движется со скоростью 120 км в час. Ожидается, что он принесет с собой ливни, мощные ветры, штормовые волны, не исключается и торнадо. По данным канала, он обрушится на штат после полудня или вечером. Метеорологи предупреждают, что в ночь на воскресенье может выпасть от 152 до 300 мм осадков.
Ураган "Ханна" сформировался в Атлантическом океане как тропический шторм, и затем усилился до урагана. И это только один из трех крупных тропических штормов, о которых в субботу сообщает американский ураганный центр.
Еще один тропический шторм под названием "Гонсало" подходит к Карибскому бассейну. Он движется со скоростью 28 км в час на запад. Во время шторма может выпасть от 25 до 76 мм осадков. Ожидается, что примерно в ночь на понедельник он рассеется.
Кроме того, к Гавайским островам приближается шторм "Дуглас", метеорологи полагают, что он пройдет поблизости северной части Большого острова и может вызвать оползни.
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