Бывший игрок ФК "Барселона" и главный тренер катарского клуба "Аль-Садд" Хави Эрнандес заразился коронавирусом COVID-19.

"Несколько дней я сдал анализы на коронавирус и получил положительный результат", - заявил Хави на странице катарского клуба "Аль-Садд" в твиттере.

"К счастью, я хорошо себя чувствую, но я буду изолирован до тех пор, пока не подтвердится, что я чист. Я с нетерпением жду возвращения к своей ежедневной рутине и работе, когда мне позволят медики", - добавил он.

В Катаре с начала пандемии зарегистрировали 108,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, и свыше 105 тыс. человек выздоровели от него. Скончались только 164 заразившихся, это один из самых низких показателей в мире.