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Спорт 25.07.2020 19:50

Бывший игрок "Барселоны" Хави заболел коронавирусом

Бывший игрок ФК "Барселона" и главный тренер катарского клуба "Аль-Садд" Хави Эрнандес заразился коронавирусом COVID-19.

"Несколько дней я сдал анализы на коронавирус и получил положительный результат", - заявил Хави на странице катарского клуба "Аль-Садд" в твиттере.

"К счастью, я хорошо себя чувствую, но я буду изолирован до тех пор, пока не подтвердится, что я чист. Я с нетерпением жду возвращения к своей ежедневной рутине и работе, когда мне позволят медики", - добавил он.

В Катаре с начала пандемии зарегистрировали 108,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, и свыше 105 тыс. человек выздоровели от него. Скончались только 164 заразившихся, это один из самых низких показателей в мире.

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Тэги: КАТАР, ИСПАНИЯ, ФУТБОЛИСТ, КОРОНАВИРУС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]