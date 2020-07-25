Тысячи израильтян готовятся выйти на антиправительственную акцию в Иерусалиме

Тысячи израильтян готовятся выйти в субботу вечером на антиправительственную демонстрацию в Иерусалиме, чтобы призвать к отставке премьер-министра Биньямина Нетаньяху, пишет газета The Times of Israel.
Организаторы акций заявили, что если полиция применит водяную пушку для разгона демонстрантов, то они направят жалобу в Верховный суд за несоразмерное и неоправданное применение силы против протестующих.
"Полиция начала использовать водометы, разбрызгивая воду под высоким давлением по протестующим. Это несоразмерное и неоправданное применение силы против них. Использование водометов угрожает безопасности демонстрантов, и в последнее время привело к тяжелым травмам, включая травмы головы и других органов", - говорится в заявлении одного из организаторов протестов.
В нем также утверждается, что, если полиция не заверит организаторов в том, что не собирается использовать водометы, то жалоба отправится в Верховный суд.
Акции протеста в Израиле в последнюю неделю проходят регулярно. Демонстранты недовольны мерами, которое правительство предпринимает для сдерживания коронавируса. Такие акции проходят в Тель-Авиве. Демонстранты, которые выходят на акции протеста в Иерусалиме, недовольны тем, что судебный процесс, в рамках которого Нетаньяху обвиняют в коррупционных преступлениях, заморожен на время эпидемии коронавируса.
Иногда акции протеста перетекают в беспорядки, и полиция Израиля задерживает тех, кто принимает в них участие. Как правило, речь идет о задержаниях нескольких десятков человек, впоследствии их отпускают.
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