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Тысячи израильтян готовятся выйти на антиправительственную акцию в Иерусалиме

Тысячи израильтян готовятся выйти в субботу вечером на антиправительственную демонстрацию в Иерусалиме, чтобы призвать к отставке премьер-министра Биньямина Нетаньяху, пишет газета The Times of Israel.

Организаторы акций заявили, что если полиция применит водяную пушку для разгона демонстрантов, то они направят жалобу в Верховный суд за несоразмерное и неоправданное применение силы против протестующих.

"Полиция начала использовать водометы, разбрызгивая воду под высоким давлением по протестующим. Это несоразмерное и неоправданное применение силы против них. Использование водометов угрожает безопасности демонстрантов, и в последнее время привело к тяжелым травмам, включая травмы головы и других органов", - говорится в заявлении одного из организаторов протестов.

В нем также утверждается, что, если полиция не заверит организаторов в том, что не собирается использовать водометы, то жалоба отправится в Верховный суд.

Акции протеста в Израиле в последнюю неделю проходят регулярно. Демонстранты недовольны мерами, которое правительство предпринимает для сдерживания коронавируса. Такие акции проходят в Тель-Авиве. Демонстранты, которые выходят на акции протеста в Иерусалиме, недовольны тем, что судебный процесс, в рамках которого Нетаньяху обвиняют в коррупционных преступлениях, заморожен на время эпидемии коронавируса.

Иногда акции протеста перетекают в беспорядки, и полиция Израиля задерживает тех, кто принимает в них участие. Как правило, речь идет о задержаниях нескольких десятков человек, впоследствии их отпускают.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРОТЕСТЫ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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