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Транспорт и связь 25.07.2020 19:34

AZAL до ноября будет выполнять спецрейсы в Берлин, Лондон и Стамбул

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) до конца октября будет выполнять специальные рейсы из Баку в Стамбул, Берлин и Лондон, сообщает AZAL.

«Согласно новому графику, полеты в Стамбул будут осуществляться ежедневно, в Берлин - раз в неделю – по пятницам, в Лондон – раз в неделю по четвергам», - сообщает национальный авиаперевозчик.

Авиабилеты на указанные рейсы можно приобрести на сайте компании.

Как сообщалось, AZAL со 2 июля начал выполнение спецрейсов по маршруту Баку-Стамбул-Баку, с 16 июля - спецрейсов Баку-Лондон-Баку , с 17 июля - Баку-Берлин-Баку.

К полетам будут допускаться только пассажиры, прошедшие тестирование на коронавирус (COVID-19). Справку с негативным тестом на COVID-19 пассажир должен получить в течение 48 часов до вылета.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: AZAL, СПЕЦРЕЙСЫ, СРОКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]