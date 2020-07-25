AZAL до ноября будет выполнять спецрейсы в Берлин, Лондон и Стамбул

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) до конца октября будет выполнять специальные рейсы из Баку в Стамбул, Берлин и Лондон, сообщает AZAL.
«Согласно новому графику, полеты в Стамбул будут осуществляться ежедневно, в Берлин - раз в неделю – по пятницам, в Лондон – раз в неделю по четвергам», - сообщает национальный авиаперевозчик.
Авиабилеты на указанные рейсы можно приобрести на сайте компании.
Как сообщалось, AZAL со 2 июля начал выполнение спецрейсов по маршруту Баку-Стамбул-Баку, с 16 июля - спецрейсов Баку-Лондон-Баку , с 17 июля - Баку-Берлин-Баку.
К полетам будут допускаться только пассажиры, прошедшие тестирование на коронавирус (COVID-19). Справку с негативным тестом на COVID-19 пассажир должен получить в течение 48 часов до вылета.
Н.Аббасова
Азербайджан обладает профессиональной армией и не нуждается в посторонней поддержке для предотвращения военных провокаций Армении
Посол Азербайджана в РФ призвал азербайджанцев не поддаваться на провокации армян, действовать "исключительно в рамках правового поля"
Посредники по Карабаху призвали Ереван и Баку готовиться к серьезным предметным переговорам
Бывший игрок "Барселоны" Хави заболел коронавирусом
Медперсонал в Баку за амбулаторно-поликлиническую помощь больным COVID-19 получит надбавки к зарплате за июль-сентябрь
В Азербайджане за сутки выявлен 321 новый случай COVID-19, 8 человек скончались
ИВ Ленкорани направит около 2 млн манатов на капремонт и благоустройство города
ГААД получит свыше 13 млн манатов на строительство дороги в Габалинском районе
ИВ Кюрдамирского района направит около 1,5 млн манатов на реконструкцию 8 улиц
Минздрав Молдавии зарегистрировал 345 новых случаев заражения коронавирусом
МВД РФ предупреждает иностранных граждан о недопустимости нарушения общественного порядка
30 иностранных граждан задержаны за драки в Москве, им могут ограничить въезд в РФ - МВД
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
В Баку в преддверии Дня Военно-Морского флота России открылась онлайн-фотовыставка
AccessBank завершил первое полугодие 2020 года с прибылью
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана
Трамп планирует активнее использовать федеральные силы для борьбы с волной беспорядков в США
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб