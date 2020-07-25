AZAL до ноября будет выполнять спецрейсы в Берлин, Лондон и Стамбул

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) до конца октября будет выполнять специальные рейсы из Баку в Стамбул, Берлин и Лондон, сообщает AZAL.

«Согласно новому графику, полеты в Стамбул будут осуществляться ежедневно, в Берлин - раз в неделю – по пятницам, в Лондон – раз в неделю по четвергам», - сообщает национальный авиаперевозчик.

Авиабилеты на указанные рейсы можно приобрести на сайте компании.

Как сообщалось, AZAL со 2 июля начал выполнение спецрейсов по маршруту Баку-Стамбул-Баку, с 16 июля - спецрейсов Баку-Лондон-Баку , с 17 июля - Баку-Берлин-Баку.

К полетам будут допускаться только пассажиры, прошедшие тестирование на коронавирус (COVID-19). Справку с негативным тестом на COVID-19 пассажир должен получить в течение 48 часов до вылета.

Н.Аббасова