30 иностранных граждан задержаны за драки в Москве, им могут ограничить въезд в РФ - МВД

Более 30 иностранных граждан, участвовавших в драках и беспорядках, задержаны в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе московского главка МВД.

"За период с 23 по 24 июля в столичном регионе зафиксированы случаи нарушений общественного порядка, повреждения имущества и причинения телесных повреждений иностранными гражданами. Всего в территориальные отделы полиции для разбирательства было доставлено более 30 человек", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что сотрудники полиции установили и привлекли к административной ответственности нарушителей общественного порядка на основании статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях "Мелкое хулиганство".

Кроме того, в соответствии со статьёй 91 УПК РФ задержаны подозреваемые в совершении противоправных деяний.

"Возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных статьями 213 УК РФ "Хулиганство" и 162 УК РФ "Разбой"Б", - добавили в ведомстве.

"Все правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности. Кроме того, в соответствии с миграционным законодательством Российской Федерации в отношении них будут приняты меры, связанные с установлением временного ограничения на въезд в Российскую Федерацию сроком на 5 лет", - заявили в МВД.

По данным полиции, 23 июля на проезжей части Люблинской улицы злоумышленники нанесли побои и колото-резаные раны жителю Подмосковья. В этот же день на Братиславской улице из хулиганских побуждений неизвестными был избит житель столицы и поврежден его автомобиль.

"Вечером 24 июля неустановленные лица, используя металлические биты, палки и кирпичи, разбили витрину магазина, расположенного на территории ТиНАО. Злоумышленники, нанеся побои директору магазина, скрылись", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, неизвестные на Мосфильмовской улице в здании ресторана разбили окна, после чего также скрылись.

"По указанным выше фактам следствием территориальных отделов полиции возбуждены уголовные дела по статье 213 УК РФ "Хулиганство". Кроме того, ночью неустановленные лица ворвались в помещение одного из кафе, расположенного на Братиславской улице. Угрожая персоналу дубинками и предметами, похожими на ножи и пистолеты, злоумышленники открыто похитили из кассы денежные средства, после чего скрылись. Следствием возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ "Разбой", - сообщили в министерстве.

В сообщении не уточняется, на какой почве происходили конфликты, но последние два дня в Москве произошли несколько инцидентов с участием армян и азербайджанцев.

Кроме того, в субботу сотрудники полиции смогли предотвратить стычку между двумя диаспорами на границе Петербурга и Ленинградской области.