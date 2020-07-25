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Транспорт и связь 25.07.2020 21:15

Finnair получила чистый убыток во II квартале, выручка рухнула на 91%

Финский авиаперевозчик Finnair Oyj получил чистый убыток во втором квартале на фоне приостановки большинства своих пассажирских операций в связи с пандемией коронавируса.

Между тем компания сообщила, что объем авиаперевозок постепенно начинает увеличиваться в третьем квартале.

Как сообщается в отчетности Finnair, чистый убыток составил 172,1 млн евро по сравнению с прибылью в размере 31,2 млн евро за аналогичный период годом ранее.

Операционный убыток во втором квартале составил 174,3 млн евро против прибыли на уровне 47,2 млн евро во втором квартале прошлого года.

Выручка компании упала на 91% и составила 68,6 млн евро, основная часть дохода была получена от перевозок грузов между Финляндией и Азией.

Выручка от пассажирских авиаперевозок рухнула на 97,9%, до 13,7 млн евро по сравнению с 641,5 млн евро за аналогичный период годом ранее.

Finnair сообщила, что теряла около 2 млн евро в день в течение второго квартала, несмотря на сокращения расходов. Компания подтвердила, что выручка в 2020 году существенно снизится по сравнению с показателем годом ранее, также авиаперевозчик ожидает получить значительный операционный убыток.

Акции Finnair по итогам торгов в пятницу подешевели на 4,8%. Капитализация компании с начала года упала примерно на 54% и сейчас составляет 736,7 млн евро.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, АВИАПЕРЕВОЗЧИК, ОТЧЕТНОСТЬ, КВАРТАЛ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]