Азербайджан обладает профессиональной армией и не нуждается в посторонней поддержке для предотвращения военных провокаций Армении

МИД Азербайджана считает безосновательными заявления о якобы участии украинских наемников в армяно-азербайджанском конфликте на стороне Азербайджана.
"Это абсолютно безосновательное и содержащее в себе полную дезинформацию сообщение. Азербайджан обладает достаточно сильной и профессиональной армией и не нуждается в поддержке каких-либо посторонних сил в предотвращении военных провокаций со стороны вражеских сил и восстановлении территориальной целостности в рамках своих международно-признанных границ", - заявила агентству "Интерфакс-Азербайджан" руководитель Управления пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева.
По ее словам, хорошо известно, что Армения в претворении своей агрессивной политики против Азербайджана привлекает наемников с Ближнего Востока и "вероятно за распространением такого рода дезинформации стоят именно коварные вражеские силы, чтобы, таким образом, отвлечь внимание от своих соответствующих действий".
Н.Аббасова
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