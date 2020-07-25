Азербайджан обладает профессиональной армией и не нуждается в посторонней поддержке для предотвращения военных провокаций Армении

МИД Азербайджана считает безосновательными заявления о якобы участии украинских наемников в армяно-азербайджанском конфликте на стороне Азербайджана.

"Это абсолютно безосновательное и содержащее в себе полную дезинформацию сообщение. Азербайджан обладает достаточно сильной и профессиональной армией и не нуждается в поддержке каких-либо посторонних сил в предотвращении военных провокаций со стороны вражеских сил и восстановлении территориальной целостности в рамках своих международно-признанных границ", - заявила агентству "Интерфакс-Азербайджан" руководитель Управления пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева.

По ее словам, хорошо известно, что Армения в претворении своей агрессивной политики против Азербайджана привлекает наемников с Ближнего Востока и "вероятно за распространением такого рода дезинформации стоят именно коварные вражеские силы, чтобы, таким образом, отвлечь внимание от своих соответствующих действий".

Н.Аббасова