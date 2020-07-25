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Оборона 25.07.2020 21:05

Азербайджан обладает профессиональной армией и не нуждается в посторонней поддержке для предотвращения военных провокаций Армении

МИД Азербайджана считает безосновательными заявления о якобы участии украинских наемников в армяно-азербайджанском конфликте на стороне Азербайджана.

"Это абсолютно безосновательное и содержащее в себе полную дезинформацию сообщение. Азербайджан обладает достаточно сильной и профессиональной армией и не нуждается в поддержке каких-либо посторонних сил в предотвращении военных провокаций со стороны вражеских сил и восстановлении территориальной целостности в рамках своих международно-признанных границ", - заявила агентству "Интерфакс-Азербайджан" руководитель Управления пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева.

По ее словам, хорошо известно, что Армения в претворении своей агрессивной политики против Азербайджана привлекает наемников с Ближнего Востока и "вероятно за распространением такого рода дезинформации стоят именно коварные вражеские силы, чтобы, таким образом, отвлечь внимание от своих соответствующих действий".

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, АРМЕНИЯ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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