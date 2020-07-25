Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9716 RUR   0.0238 GBR   2.1644 TRY   0.2485

Цена на нефть

23.07   $/bbl WTI 41.07 -0.83 Brent 43.31 -0.98

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 25.07.2020 21:07

МВД РФ предупреждает иностранных граждан о недопустимости нарушения общественного порядка

Грубые нарушения закона иностранными гражданами зафиксированы в пяти регионах РФ, сообщили в МВД РФ.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре ведомства, в пятницу в МВД состоялась встреча руководства Главного управления по вопросам миграции министерства, других заинтересованных служб органов внутренних дел с представителями национально-культурных общественных организаций.

"Мы сталкиваемся с вопиющими случаями проявления экстремизма, грубого нарушения общественного порядка, проведения несанкционированных массовых протестных акций. Такие факты имели место в Амурской, Мурманской и Московской областях, Москве и Санкт-Петербурге. Отмечаем недопустимость подобных случаев", - заявили в МВД.

В ведомстве подчеркнули, что любые противоправные действия будут пресекаться правоохранительными органами, а к лицам действия которых создают угрозу безопасности, будут применяться меры, вплоть до привлечения к уголовной ответственности.

"Мы глубоко убеждены в том, что инициаторами и зачинщиками преступных посягательств на граждан, организации и их имущество являются отдельные лица, имеющие своими намерениями пробудить среди законопослушных и добропорядочных иностранных граждан чувства ненависти, вражды, агрессивные настроения, мнимое ощущение превосходства над другими людьми или угнетенности. Убедительно предостерегаем от соучастия или сочувствия к подобным проявлениям", - подчеркнули в министерстве.

В МВД обратились к иностранным гражданам с просьбой соблюдать законы РФ, выполнять требования полицейских, а для решения возникающих вопросов, связанных с оформлением или продлением документов, подтверждающих законность пребывания и осуществления трудовой деятельности, обращаться непосредственно в территориальные органы МВД России.

"Настойчиво призываем критически относиться к распространяемым в сети Интернет, социальных сетях, мессенджерах и других средствах общения публикациям и сообщениям, содержащим непроверенную или неподтвержденную информацию, в том числе открытого провокационного характера. Не участвовать в распространении тревожных слухов, домыслов, агрессивных или панических инсинуаций", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее в пресс-службе московского главка МВД сообщили, что более 30 иностранных граждан, участвовавших в драках и беспорядках, задержаны в Москве. В сообщении не уточнялось, на какой почве происходили конфликты, но последние два дня в Москве произошли несколько инцидентов с участием армян и азербайджанцев.

Кроме того, в субботу сотрудники полиции смогли предотвратить стычку между двумя диаспорами на границе Петербурга и Ленинградской области.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ИНОСТРАНЦЫ, КОНФЛИКТЫ, МВД


Похожие новости


Путин утвердил упрощенную процедуру получения гражданства РФ для иностранцев, имеющих совершеннолетних детей-россиян Власти РФ делают все для решения проблемы скопления иностранцев на границе - Песков Группа "Аэрофлот" готова трудоустроить 120 иностранных пилотов Путин наградил орденами и медалями нескольких иностранцев Минтруд предлагает увеличить квоту для иностранных работников более чем на 20% из-за потребности в турецких специалистах для ЧМ-2018 Система tax free заработает в РФ с 1 октября - Медведев

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]