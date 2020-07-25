МВД РФ предупреждает иностранных граждан о недопустимости нарушения общественного порядка

Грубые нарушения закона иностранными гражданами зафиксированы в пяти регионах РФ, сообщили в МВД РФ.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре ведомства, в пятницу в МВД состоялась встреча руководства Главного управления по вопросам миграции министерства, других заинтересованных служб органов внутренних дел с представителями национально-культурных общественных организаций.

"Мы сталкиваемся с вопиющими случаями проявления экстремизма, грубого нарушения общественного порядка, проведения несанкционированных массовых протестных акций. Такие факты имели место в Амурской, Мурманской и Московской областях, Москве и Санкт-Петербурге. Отмечаем недопустимость подобных случаев", - заявили в МВД.

В ведомстве подчеркнули, что любые противоправные действия будут пресекаться правоохранительными органами, а к лицам действия которых создают угрозу безопасности, будут применяться меры, вплоть до привлечения к уголовной ответственности.

"Мы глубоко убеждены в том, что инициаторами и зачинщиками преступных посягательств на граждан, организации и их имущество являются отдельные лица, имеющие своими намерениями пробудить среди законопослушных и добропорядочных иностранных граждан чувства ненависти, вражды, агрессивные настроения, мнимое ощущение превосходства над другими людьми или угнетенности. Убедительно предостерегаем от соучастия или сочувствия к подобным проявлениям", - подчеркнули в министерстве.

В МВД обратились к иностранным гражданам с просьбой соблюдать законы РФ, выполнять требования полицейских, а для решения возникающих вопросов, связанных с оформлением или продлением документов, подтверждающих законность пребывания и осуществления трудовой деятельности, обращаться непосредственно в территориальные органы МВД России.

"Настойчиво призываем критически относиться к распространяемым в сети Интернет, социальных сетях, мессенджерах и других средствах общения публикациям и сообщениям, содержащим непроверенную или неподтвержденную информацию, в том числе открытого провокационного характера. Не участвовать в распространении тревожных слухов, домыслов, агрессивных или панических инсинуаций", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее в пресс-службе московского главка МВД сообщили, что более 30 иностранных граждан, участвовавших в драках и беспорядках, задержаны в Москве. В сообщении не уточнялось, на какой почве происходили конфликты, но последние два дня в Москве произошли несколько инцидентов с участием армян и азербайджанцев.

Кроме того, в субботу сотрудники полиции смогли предотвратить стычку между двумя диаспорами на границе Петербурга и Ленинградской области.