Минздрав Молдавии зарегистрировал 345 новых случаев заражения коронавирусом

В Молдавии зарегистрировано 345 новых случаев заражения коронавирусом, сообщила в субботу вечером пресс-служба министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

"Сегодня были обработаны 1980 тестов, из которых 1378 - первичные тесты. В результате выяснилось, что 345 результатов оказались положительными. Таким образом общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдавии составляет 22 828. 15 608 человек вылечились", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, в субботу скончалось еще три человека с диагнозом COVID-19, у всех были сопутствующие заболевания. Число жертв коронавируса возросло до 732 человек.

Количество случаев заражения коронавирусом в Молдавии незначительно выросло по сравнению с двумя предыдущими неделями, уровень заболеваемости остается стабильно высоким. В связи с этим национальная комиссия по общественному здравоохранению приняла решение о продлении до 31 августа действия режима чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. Это означает, что сохраняются почти все прежние ограничения: запрет собраний с участием более трех человек, работы ночных клубов, дискотек, карантинные ограничения для людей старшего возраста.