Суд в Москве арестовал трех участников стычек между армянами и азербайджанцами

Кузьминский районный суд в субботу отправил под арест трех фигурантов уголовного дела о хулиганстве, связанного с конфликтом между армянами и азербайджанцами в Москве.

"В отношении Валиева, Гамидова и Захидова судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Всем троим вменяется хулиганство (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, уголовное дело связано со стычкой между уроженцами Армении и Азербайджана, которые происходят последние дни в Москве на фоне военного конфликта на границе двух стран. О каком именно инциденте идет речь, собеседник агентства не уточнил.

В ночь на 24 июля в Марьино полиция задержала более 25 человек из-за разбоев и хулиганства. Участниками потасовок были выходцы из Армении и Азербайджана.

Массовые потасовки также произошли у метро "Братиславская" и на пересечении улиц Люблинская и Нижние поля.

Вечером 24 июля произошла еще одна стычка армян и азербайджанцев в кафе на юге Москвы. В здании были разбиты стекла.

В субботу массовая драка на этой же почве произошла на улице маршала Захарова на юго-востоке Москвы.