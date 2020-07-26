Суд в Москве арестовал трех участников стычек между армянами и азербайджанцами

Кузьминский районный суд в субботу отправил под арест трех фигурантов уголовного дела о хулиганстве, связанного с конфликтом между армянами и азербайджанцами в Москве.
"В отношении Валиева, Гамидова и Захидова судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
Всем троим вменяется хулиганство (ч. 2 ст. 213 УК РФ).
Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, уголовное дело связано со стычкой между уроженцами Армении и Азербайджана, которые происходят последние дни в Москве на фоне военного конфликта на границе двух стран. О каком именно инциденте идет речь, собеседник агентства не уточнил.
В ночь на 24 июля в Марьино полиция задержала более 25 человек из-за разбоев и хулиганства. Участниками потасовок были выходцы из Армении и Азербайджана.
Массовые потасовки также произошли у метро "Братиславская" и на пересечении улиц Люблинская и Нижние поля.
Вечером 24 июля произошла еще одна стычка армян и азербайджанцев в кафе на юге Москвы. В здании были разбиты стекла.
В субботу массовая драка на этой же почве произошла на улице маршала Захарова на юго-востоке Москвы.
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