Белоруссия ждет от акционеров "Белгазпромбанка" - "Газпрома" и "Газпромбанка" - предложений о новом составе правления белорусского банка, сообщил глава Нацбанка страны Павел Каллаур.
"Сейчас стороны осмысливают как дальше действовать в этой ситуации. Мы ждем от российской стороны предложений по актуализации правления", - сказал Каллаур в эфире телеканала "ОНТ" в субботу.
Он отметил, что "определиться с дальнейшей судьбой "Белгазпромбанка" можно было бы после определенных дискуссий с собственником".
По его словам, ранее белорусская сторона предлагала собственнику обсудить состав правления "Белгазпромбанка". "Наиболее такая, я бы сказал чувствительная реакция, была на то первое решение, которое мы предложили - вместе с собственником актуализировать состав правления. Это решение просуществовало несколько дней, мы его отменили. Введение временной администрации - это как вынужденная мера", - отметил глава Нацбанка.
"Белгазпромбанк" действует в Белоруссии с 1990 года. Акционерами являются "Газпром" и "Газпромбанк". На протяжении почти 20 лет "Белгазпромбанк" возглавлял Виктор Бабарико. Он ушел с поста, заявив о намерении участвовать в выборах президента республики 9 августа.
18 июня Виктор и его сын Эдуард Бабарико были задержаны и помещены в СИЗО КГБ. Расследование ведет КГБ Белоруссии, следствие ранее заявляло, что в банке была создана организованная преступная группа. Бабарико, обвиняется в легализации преступных доходов, даче и получении взятки, уклонении от уплаты налогов. Всего по "делу Белгазпромбанка" проходит около 30 человек, в том числе 6 членов правления банка.
Накануне в Генпрокуратуре республики заявили, что Бабарико предъявлено новое обвинение, одна из статей была переквалифицирована.
"Согласно материалам дела, Бабарико В.Д. 20 июня 2020 года предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 431 (дача взятки), ч.2 ст.243 (уклонение от уплаты сумм налогов) и ч.2 ст.235 (легализация средств, полученных преступным путем) УК", - говорилось в сообщении надзорного ведомства в Telegram.
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