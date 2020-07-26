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Регион 26.07.2020 11:50

Иванишвили подал иск на $300 млн против швейцарского банка Credit Suisse в Сингапуре

Бывший премьер-министр Грузии, миллиардер Бидзина Иванишвили продолжает правовой спор со швейцарским банком Credit Suisse из-за ненадлежащего использования его инвестиционного портфеля, подав против одной из "дочек" этого банка в Сингапуре иск как минимум на $300 млн, сообщают в субботу грузинские средства массовой информации.

"Иск предъявлен одному из сотрудников банка в Сингапуре, что открывает новый фронт в долгосрочном споре Иванишвили с Credit Suisse", - пишут СМИ, напоминая о том, что ранее грузинский миллиардер потерял более $100 млн из-за действий бывшего менеджера швейцарского банка Патриса Лескодрона. Банкир, которому самый богатый человек Грузии доверил свое состояние, в начале 2018 года был приговорен Женевским судом к тюремному заключению за подделку подписей и фальсификацию сделок.

Иванишвили считает, что Credit Suisse был в курсе махинаций одного из своих бывших менеджеров, но ничего не предпринял, чтобы не допустить этого. В связи с этим его адвокаты обратились в суды Новой Зеландии, Сингапура и Бермудских островов - именно в этих офшорных зонах Credit Suisse размещал инвестиции Иванишвили.

По данным грузинских изданий, Иванишвили получил право подавать иск в Сингапуре после того, как Верховный суд города-государства отклонил аргументы Credit Suisse, который указывал на сложности с опросами свидетелей и получение сингапурскими следователями документов, защищенных швейцарской банковской тайной.

"У грузинского миллиардера, который разбогател на банковском деле и электронике, достаточно средств для продолжения борьбы. С учетом того, что его инвестиции в Credit Suisse были размещены даже в Новой Зеландии и на Бермудах, для этого у него также существует множество возможностей по всему миру", - отмечают СМИ.

Credit Suisse - один из крупнейших швейцарских банков со штаб-квартирой в Цюрихе, который уже более 160 лет управляет частными капиталами по всему миру. Банк широко представлен на всех пяти континентах, предоставляя услуги как частным клиентам, так и компаниям с большим оборотом.

По оценке Forbes, имущество Б.Иванишвили, который является председателем правящей в Грузии партии "Грузинская мечта", в настоящее время составляет около $5 млрд.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЭКС/ПРЕМЬЕР, БАНК, ТЯЖБА


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