Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9716 RUR   0.0238 GBR   2.1644 TRY   0.2485

Цена на нефть

23.07   $/bbl WTI 41.07 -0.83 Brent 43.31 -0.98

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 26.07.2020 13:00

Спецпредставитель США по Афганистану совершает зарубежное турне для активизации процесса афганского урегулирования - госдеп

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад 24 июля отбыл в турне по ряду зарубежных стран, чтобы активизировать процесс урегулирования в Афганистане, в частности, внутриафганских переговоров, сообщили в американском госдепартаменте.

"Стороны как никогда близки к началу внутриафганских переговоров, ключевому следующему шагу к прекращению 40-летней афганской войны. Несмотря на значительный прогресс, достигнутый в области обмена пленными, этот вопрос требует дополнительных усилий для его полного решения", - подчеркнули в госдепе.

В частности, в Дохе и Кабуле Халилзад "будет настаивать на решении остающихся вопросов накануне начала внутриафганских переговоров, в том числе на завершении процесса обмена пленными и снижении уровня насилия".

В Исламабаде он надеется "договориться о поддержке Пакистаном усилий по продвижению вперед внутриафганских переговоров".

В Осло и Софии он проинформирует союзников НАТО об афганском мирном процессе, говорится в распространенном госдепартаментом сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ДИПЛОМАТ, АФГАНИСТАН, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


Похожие новости


Помощник госсекретаря США Митчелл в ближайшие дни посетит Грузию В госдепе США придают большое значение решению Грузии о высылке российского дипломата Керри подверг критике санкции Бахрейна против помощника госсекретаря США Индия вызвала сотрудника посольства США на фоне сообщений о слежке АНБ за правящей партией Бывшему послу США в РФ не дали визу в Иран Бывший посол США в Сирии критикует политику Белого дома в отношении Дамаска

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]