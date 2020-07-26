Спецпредставитель США по Афганистану совершает зарубежное турне для активизации процесса афганского урегулирования - госдеп

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад 24 июля отбыл в турне по ряду зарубежных стран, чтобы активизировать процесс урегулирования в Афганистане, в частности, внутриафганских переговоров, сообщили в американском госдепартаменте.

"Стороны как никогда близки к началу внутриафганских переговоров, ключевому следующему шагу к прекращению 40-летней афганской войны. Несмотря на значительный прогресс, достигнутый в области обмена пленными, этот вопрос требует дополнительных усилий для его полного решения", - подчеркнули в госдепе.

В частности, в Дохе и Кабуле Халилзад "будет настаивать на решении остающихся вопросов накануне начала внутриафганских переговоров, в том числе на завершении процесса обмена пленными и снижении уровня насилия".

В Исламабаде он надеется "договориться о поддержке Пакистаном усилий по продвижению вперед внутриафганских переговоров".

В Осло и Софии он проинформирует союзников НАТО об афганском мирном процессе, говорится в распространенном госдепартаментом сообщении.