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Дальнее зарубежье 26.07.2020 12:30

Великобритания намерена совершенствовать способность противостояния России и Китаю в космосе - глава Минобороны

Великобритания в качестве одного из направлений своей внешней политики будет повышать уровень возможностей противостояния угрозам, исходящим от России и Китая в космосе, заявил министр обороны Бен Уоллес.

"На этой неделе Россия, осуществив со спутника провокационное испытание похожего на оружие снаряда, напомнила нам об угрозе, которую она представляет для нашей национальной безопасности и мирного использования космоса", - написал Уоллес в газете Sunday Telegraph.

Он добавил, что "Китай также разрабатывает наступательное космическое оружие, и обе страны совершенствуют свои возможности".

В пятницу помощник госсекретаря США по международной безопасности Кристофер Форд заявил, что США на запланированных на конец июля переговорах с РФ в Вене ставят цель способствовать выработке норм конструктивного поведения в космическом пространстве.

"Наша надежда состоит в том, что данная встреча позволит нам найти пути укрепления стабильности и безопасности в космосе, а также продвинуть вперед развитие там норм ответственного поведения", - приводят его слова западные СМИ.

В то же время он охарактеризовал активность РФ в космосе как "странную и опасную", а также заявил, что российские и китайские дипломаты "очень изобретательны с придумыванием плохих идей о контроле над космическими вооружениями",

Форд упомянул недавние испытания РФ в космосе, утверждая при том, что Россия работает над противоспутниковыми ракетами.

В МИД РФ также в пятницу заявили, что обвинения Вашингтона и Лондона в адрес России в испытании противоспутникового оружия в космосе направлены на дискредитацию российской космической деятельности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что в свою очередь США и Великобритания "естественно, умалчивают о собственных усилиях в области военного космоса, в том числе о реализации программ возможного задействования "спутников-инспекторов" и "спутников-ремонтников" в качестве противоспутниковых средств".

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ, КОСМОС, ПРОТИВОСТОЯНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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