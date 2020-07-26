В Китае за сутки выявлены 114 новых случаев заражения коронавирусом - Госкомздрав КНР

За истекшие сутки в Китае выявлены 114 новых инфицированных COVID-19: 46 больных в активной форме и 68 бессимптомных носителей, говорится в сообщении на официальном сайте Госкомздрава КНР в воскресенье.
Из активных случаев 35 зафиксированы внутри страны: 22 в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР и 13 - в северо-восточной провинции Ляонин, 11 активных и восемь бессимптомных ввезены из-за границы.
За предыдущие сутки было выявлено 108 новых инфицированных COVID-19: 34 больных в активной форме и 74 бессимптомных носителя. Из активных случаев 20 были зафиксированы в Синьцзяне и девять - в Ляонине.
С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрировано 83 тыс. 830 активных случая заражения при 2 тыс. 045 ввозных.
На китайских территориях вне материковой части страны выявлены 133 новых случаев заболевания, все - в Гонконге. С начала пандемии в трех районах зарегистрированы 3 тыс. 009 больных с коронавирусом: в Гонконге - 2 тыс. 505 (при 18 случаях смертельного исхода), в Макао - 46, на Тайване - 458 (семь случаев смерти).
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