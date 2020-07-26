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Дальнее зарубежье 26.07.2020 10:15

В Китае за сутки выявлены 114 новых случаев заражения коронавирусом - Госкомздрав КНР

За истекшие сутки в Китае выявлены 114 новых инфицированных COVID-19: 46 больных в активной форме и 68 бессимптомных носителей, говорится в сообщении на официальном сайте Госкомздрава КНР в воскресенье.

Из активных случаев 35 зафиксированы внутри страны: 22 в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР и 13 - в северо-восточной провинции Ляонин, 11 активных и восемь бессимптомных ввезены из-за границы.

За предыдущие сутки было выявлено 108 новых инфицированных COVID-19: 34 больных в активной форме и 74 бессимптомных носителя. Из активных случаев 20 были зафиксированы в Синьцзяне и девять - в Ляонине.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрировано 83 тыс. 830 активных случая заражения при 2 тыс. 045 ввозных.

На китайских территориях вне материковой части страны выявлены 133 новых случаев заболевания, все - в Гонконге. С начала пандемии в трех районах зарегистрированы 3 тыс. 009 больных с коронавирусом: в Гонконге - 2 тыс. 505 (при 18 случаях смертельного исхода), в Макао - 46, на Тайване - 458 (семь случаев смерти).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]