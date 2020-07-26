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Дальнее зарубежье 26.07.2020 13:50

Британский премьер реформирует закон о гостайне, разрабатывает новые законы о шпионаже и госизмене

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен пересмотреть закон Соединенного Королевства о государственной тайне, чтобы привести его в соответствие с эпохой распространения цифровой информации, сообщила газета Mail on Sunday со ссылкой на источники из администрации главы кабинета министров.

Премьер планирует также разработать и принять новые законы о государственной измене и шпионаже, сообщает издание.

По его оценке, это будет серьезным шагом, направленным на "противодействия угрозам, исходящим от России и Китая".

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, ЗАКОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]