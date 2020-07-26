Британский премьер реформирует закон о гостайне, разрабатывает новые законы о шпионаже и госизмене

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен пересмотреть закон Соединенного Королевства о государственной тайне, чтобы привести его в соответствие с эпохой распространения цифровой информации, сообщила газета Mail on Sunday со ссылкой на источники из администрации главы кабинета министров.
Премьер планирует также разработать и принять новые законы о государственной измене и шпионаже, сообщает издание.
По его оценке, это будет серьезным шагом, направленным на "противодействия угрозам, исходящим от России и Китая".
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