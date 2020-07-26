Число заражений COVID-19 в Центральной Азии превысило 141 тыс.

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в странах Центральной Азии за минувшие сутки увеличилось на 2 тыс. 802 и достигло 141 тыс. 909, сообщили профильные ведомства Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

За сутки число излечившихся от коронавируса в регионе увеличилось на 2 тыс. 162 и достигло 88 тыс. 948 человек.

По имеющимся официальным данным, число жертв коронавируса в регионе увеличилось до 2058 человек (+34 человек за сутки).

Число выявленных заражений коронавирусом в Казахстане за сутки увеличилось на 1 тыс. 494 и достигло 81 тыс. 720, сообщила в воскресенье межведомственная комиссия по нераспространению коронавирусной инфекции. По ее данным, за минувший день в стране были выявлены 856 активных заражений COVID-19 и еще 638 бессимптомных.

Число излечившихся от коронавируса достигло 51 тыс. 823 человек (+ 563 человека за сутки).

Новые данные о летальных исходах, связанных с COVID-19 в Казахстане, не поступали. Ранее сообщалось, что число жертв коронавируса в стране достигло 610 человек.

Глава Минздрава республики Алексей Цой на брифинге 17 июля сообщил, что с 1 августа Казахстан изменит ведение статистики заболеваемости коронавирусной инфекцией: случаи пневмонии с отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19, но с клиническими проявлениями этой болезни, будут отнесены к коронавирусу.

16 июля вице-премьер Киргизии Аида Исмаилова сообщила, что для единого подхода к лечению коронавирусной инфекции Минздрав Киргизии издал приказ, согласно которому внебольничная пневмония относится к коду коронавируса и считается его проявлением.

Медики в Киргизии за минувшие сутки зарегистрировали 689 заражений коронавирусом COVID-19 и заболеваний внебольничной пневмонией, общее число таких случаев достигло 32 тыс. 813, сообщил в воскресенье республиканский штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За сутки зафиксировано 28 летальных исходов от коронавирусной инфекции. Общее число жертв коронавируса, с учетом внебольничной пневмонии, достигло 1 тыс. 277 человек.

После выздоровления из стационара были выписаны 1 тыс. 185 пациентов. Общее число выздоровевших достигло 20 тыс. 388 человек.

Медики в Узбекистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 573 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране увеличилось до 20 тыс. 226, сообщил в воскресенье Минздрав республики.

По данным ведомства, за сутки от осложнений, вызванных COVID-19, скончались пять человек, общее число летальных исходов достигло 112. Число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане увеличилось на 359 человек и достигло 10 тыс. 831.

В настоящее время у 133 больных состояние оценивается как тяжелое, у 63 - как крайне тяжелое.

Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта.

Медики в Таджикистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 46 человек, общее число случаев заражения COVID-19 в стране достигло 7 тыс. 150, сообщили "Интерфаксу" накануне вечером в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики.

Число излечившихся увеличилось на 55 и достигло 5 тыс. 906 человек.

По данным ведомства, число жертв COVID-19 достигло 59, за сутки скончался один человек.

Минздрав Таджикистана подтвердил первые заражения коронавирусом в стране 30 апреля.

По официальным данным, подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет в Туркменистане.

Вместе с тем во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выразили обеспокоенность информацией о росте случаев заболевания пневмонией в этой стране.