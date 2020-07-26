Число заражений COVID-19 в Центральной Азии превысило 141 тыс.

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в странах Центральной Азии за минувшие сутки увеличилось на 2 тыс. 802 и достигло 141 тыс. 909, сообщили профильные ведомства Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.
За сутки число излечившихся от коронавируса в регионе увеличилось на 2 тыс. 162 и достигло 88 тыс. 948 человек.
По имеющимся официальным данным, число жертв коронавируса в регионе увеличилось до 2058 человек (+34 человек за сутки).
Число выявленных заражений коронавирусом в Казахстане за сутки увеличилось на 1 тыс. 494 и достигло 81 тыс. 720, сообщила в воскресенье межведомственная комиссия по нераспространению коронавирусной инфекции. По ее данным, за минувший день в стране были выявлены 856 активных заражений COVID-19 и еще 638 бессимптомных.
Число излечившихся от коронавируса достигло 51 тыс. 823 человек (+ 563 человека за сутки).
Новые данные о летальных исходах, связанных с COVID-19 в Казахстане, не поступали. Ранее сообщалось, что число жертв коронавируса в стране достигло 610 человек.
Глава Минздрава республики Алексей Цой на брифинге 17 июля сообщил, что с 1 августа Казахстан изменит ведение статистики заболеваемости коронавирусной инфекцией: случаи пневмонии с отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19, но с клиническими проявлениями этой болезни, будут отнесены к коронавирусу.
16 июля вице-премьер Киргизии Аида Исмаилова сообщила, что для единого подхода к лечению коронавирусной инфекции Минздрав Киргизии издал приказ, согласно которому внебольничная пневмония относится к коду коронавируса и считается его проявлением.
Медики в Киргизии за минувшие сутки зарегистрировали 689 заражений коронавирусом COVID-19 и заболеваний внебольничной пневмонией, общее число таких случаев достигло 32 тыс. 813, сообщил в воскресенье республиканский штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
За сутки зафиксировано 28 летальных исходов от коронавирусной инфекции. Общее число жертв коронавируса, с учетом внебольничной пневмонии, достигло 1 тыс. 277 человек.
После выздоровления из стационара были выписаны 1 тыс. 185 пациентов. Общее число выздоровевших достигло 20 тыс. 388 человек.
Медики в Узбекистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 573 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране увеличилось до 20 тыс. 226, сообщил в воскресенье Минздрав республики.
По данным ведомства, за сутки от осложнений, вызванных COVID-19, скончались пять человек, общее число летальных исходов достигло 112. Число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане увеличилось на 359 человек и достигло 10 тыс. 831.
В настоящее время у 133 больных состояние оценивается как тяжелое, у 63 - как крайне тяжелое.
Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта.
Медики в Таджикистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 46 человек, общее число случаев заражения COVID-19 в стране достигло 7 тыс. 150, сообщили "Интерфаксу" накануне вечером в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики.
Число излечившихся увеличилось на 55 и достигло 5 тыс. 906 человек.
По данным ведомства, число жертв COVID-19 достигло 59, за сутки скончался один человек.
Минздрав Таджикистана подтвердил первые заражения коронавирусом в стране 30 апреля.
По официальным данным, подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет в Туркменистане.
Вместе с тем во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выразили обеспокоенность информацией о росте случаев заболевания пневмонией в этой стране.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Азербайджан обладает профессиональной армией и не нуждается в посторонней поддержке для предотвращения военных провокаций Армении
Посол Азербайджана в РФ призвал азербайджанцев не поддаваться на провокации армян, действовать "исключительно в рамках правового поля"
США наращивают давление на европейских партнеров проекта Северный поток 2
Finnair получила чистый убыток во II квартале, выручка рухнула на 91%
AZAL до ноября будет выполнять спецрейсы в Берлин, Лондон и Стамбул
Число жертв коронавируса в мире превысило 640 тыс., число инфицированных - 16 млн - университет Хопкинса
Число инфицированных COVI9-19 в мире с начала пандемии превысило 16 млн - Worldometer
ИВ Ленкорани направит около 2 млн манатов на капремонт и благоустройство города
ГААД получит свыше 13 млн манатов на строительство дороги в Габалинском районе
ИВ Кюрдамирского района направит около 1,5 млн манатов на реконструкцию 8 улиц
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
В Баку в преддверии Дня Военно-Морского флота России открылась онлайн-фотовыставка
AccessBank завершил первое полугодие 2020 года с прибылью
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана
Трамп планирует активнее использовать федеральные силы для борьбы с волной беспорядков в США
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб