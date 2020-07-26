Американский танк подбил танк из своей части на учениях в Техасе

Танк M1 Abrams в ходе учений 1-й бронетанковой дивизии армии США на полигоне базы Форт-Блисс в штате Техас случайно подбил аналогичный ему танк из своей части, сообщило оборонное издание Military Times.

В результате пострадал один из членов экипажа подбитого танка.

Инцидент произошел еще 20 июля во время отработки стрельбы по движущимся мишеням, сообщили изданию представители армии США.

Выстрел по танку 120-миллиметровым снарядом был осуществлен с расстояния около 2,6 тыс. метров.

В настоящее время ведется расследование инцидента.

M1 Abrams - основной боевой танк США. Серийно выпускается с 1980 года. Стоит на вооружении армии и морской пехоты США. В настоящее время он является одним из наиболее тяжёлых танков в мире, его боевая масса составляет более 62 тонн.