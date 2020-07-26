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СНГ 26.07.2020 10:30

Врач сборной Украины по футболу умер от коронавируса

Врач национальной команды Украины по футболу Антон Худаев скончался на 49-м году жизни в результате заболевания коронавирусом, сообщает в субботу пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

"Антон Евгеньевич заболел COVID-19, вирус поразил 70 процентов его легких. Лучшие врачи Украины боролись за жизнь Антона, он находился под аппаратом искусственного дыхания. Однако коронавирус оказался безжалостным к нашему доктору. Сегодня вечером Антон Евгеньевич скончался из-за остановки сердца", - говорится в сообщении.

Отмечается, что более 20 лет Худаев работал врачом харьковского "Металлиста", в сборной Украины - с 2016 года.

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Тэги: УКРАИНА, ФУТБОЛ, ВРАЧ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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