Число заражений COVID-19 в Грузии увеличилось до 1131

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 14 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 1 тыс. 131, сообщает в воскресенье грузинский Минздрав.

По данным ведомства, в режиме карантина находятся 6 тыс. 183 человека, под наблюдением врачей в стационарах остаются 302 человека. Выздоровели 920, скончались от коронавирусной инфекции 16 человек.