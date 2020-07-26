В Украине за сутки выявлено 920 случаев заражения COVID-19, скончались 15 больных - СНБО

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 920 новых заболевших коронавирусом за сутки, 15 человек из числа ранее заболевших скончались, 310 - выздоровели, сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Днем ранее, 25 июля, сообщалось о 1 106 новых инфицированных, 24 июля, сообщалось о 972 заболевших, 23 июля - о 856, 22 июля - о 829 новых случаях, 21 июля было 673 новых заболевших COVID-19.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро воскресенья 64 849 человек, выздоровевших - 35 807, умерли с начала пандемии от COVID-19 1 605 человек. Сейчас на Украине COVID-19 болеют 27 437 человек, что на 595 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской (130), Ивано-Франковской (88), Ровненской (81) областях и в Киеве (95).