Еще пятеро больных COVID-19 скончались в Армении

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 321 человека, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 37 317, сообщает в воскресенье единый информационный центр республики.
По данным центра, за сутки скончались 5 пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов с начала пандемии в Армении достигло 925 человек. "Из них 705 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 220 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.
Выздоровели после болезни 26 тыс. 478 человек (+235 за сутки).
За минувшие сутки в Армении проведено 1 тыс. 488 тестов на COVID-19.
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