Почти 5,8 тыс. заболевших коронавирусом выявлено в России за сутки - оперштаб

За сутки в России зарегистрировано почти 5,8 тыс. заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 5765 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1427 (24,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении оперштаба.

В Москве выявлено 683 заболевших.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 812 485 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За последние сутки подтверждено 77 летальных случаев людей с коронавирусом. Из них по девять - в Москве и Санкт-Петербурге.

За весь период по России умерло 13 269 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 3 110 человек, из них 306 - в Москве. За весь период выписано по выздоровлению по России - 600 250 человек.